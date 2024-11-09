Prabowo Bangun 11 Ribu Sekolah, dari TK hingga SMA

JAKARTA - Pemerintahan Prabowo-Gibran bakal membangun dan merenovasi sebanyak 11 ribu sekolah dari jejang TK, SMA, hingga Sekolah Luar Biasa (SLB).

Menteri PU Dody Hanggodo menjelaskan, program ini dalam rangka mewujudkan misi asta cita mendukung peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dengan mewajibkan sekolah minimal selama 13 tahun.

"Untuk program wajib belajar 13 tahun, kami menargetkan pembangunan/renovasi sekolah untuk 11.420 unit, mulai TK sampai SMA/SMK/SLB serta madrasah," kata Menteri Dody dalam keterangan resminya, Jumat (8/11/2024).

Pada kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045 dibutuhkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul.

"Kita se

mua yakin hanya dengan human capita yang unggul Indonesia bisa emas. Itu semua tidak terlepas dari kesiapan infrastruktur untuk menunjang progres menuju kemakmuran," tambah AHY.

AHY mengungkapkan selain program membangun atau merenovasi beberapa sekolah yang tersebar di seluruh Indonesia, ketahanan pangan dan energi juga masuk dalam asta cita Prabowo - Gibran.