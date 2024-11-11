Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

4 Fakta Tiket Pesawat Turun

Fitria Azizah Banowati , Jurnalis-Senin, 11 November 2024 |05:30 WIB
4 Fakta Tiket Pesawat Turun
Tiket Pesawat Turun (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menargetkan hasil dari Satuan Tugas (Satgas) penurunan harga tiket pesawat akan terlihat sebelum libur Natal dan Tahun Baru 2025.

Dia menjelaskan saat ini rencana penurunan harga tiket pesawat tersebut tengah di bahas di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Sebelum diterapkan pada akhir tahun mendatang.

Berikut ini 4 fakta tiket pesawat turun, yang dirangkum Okezone, Senin (11/11/2024):

1. Hari Libur Natal dan Tahun Baru

Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), optimis harga tiket pesawat domestik akan turun sebelum libur Natal 2024.

Kementeriannya saat ini berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan sebagai pihak yang membawahi industri penerbangan untuk memastikan rencana ini siap diumumkan ke publik.

"Natal dan Tahun Baru kita harus antisipasi intensitas perjalanan manusia dari satu tempat ke tempat yang lain, ini juga akan lebih tinggi. Kita juga harus meyakinkan bahwa harga-harga tiket itu terjangkau," ujar AHY di kantornya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/320/3184081/bandara-XJyd_large.jpg
Harga Tiket Pesawat Turun, Diskon Berlaku hingga 10 Januari 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/320/3178308/tarif_tiket_pesawat-PxhI_large.jpg
Resmi! Tarif Tiket Pesawat Turun pada Libur Nataru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/320/3176725/pesawat-OpkY_large.jpg
Diskon Tarif Tiket Pesawat saat Nataru, Biaya Bahan Bakar Turun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/03/320/3160031/harga_tiket_pesawat-7bDo_large.jpg
6 Fakta Harga Tiket Pesawat Bakal Naik, Pajak Karbon Masuk Hitungan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/30/320/3159174/avtur_pesawat_terbang-2mpA_large.jpg
Avtur dari Minyak Jelantah Bisa Bikin Harga Tiket Pesawat Turun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/13/320/3146886/pesawat_terbang-ruOU_large.jpg
Siapa Pemilik Maskapai Penerbangan Jetstar Asia yang Resmi Tutup Juli 2025? 
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement