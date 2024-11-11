4 Fakta Tiket Pesawat Turun

JAKARTA - Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menargetkan hasil dari Satuan Tugas (Satgas) penurunan harga tiket pesawat akan terlihat sebelum libur Natal dan Tahun Baru 2025.

Dia menjelaskan saat ini rencana penurunan harga tiket pesawat tersebut tengah di bahas di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Sebelum diterapkan pada akhir tahun mendatang.

Berikut ini 4 fakta tiket pesawat turun, yang dirangkum Okezone, Senin (11/11/2024):

1. Hari Libur Natal dan Tahun Baru

Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), optimis harga tiket pesawat domestik akan turun sebelum libur Natal 2024.

Kementeriannya saat ini berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan sebagai pihak yang membawahi industri penerbangan untuk memastikan rencana ini siap diumumkan ke publik.

"Natal dan Tahun Baru kita harus antisipasi intensitas perjalanan manusia dari satu tempat ke tempat yang lain, ini juga akan lebih tinggi. Kita juga harus meyakinkan bahwa harga-harga tiket itu terjangkau," ujar AHY di kantornya.