HOME FINANCE HOT ISSUE

Isi Pesan Khusus Xi Jinping ke Prabowo

Muhammad Akbar Malik , Jurnalis-Senin, 11 November 2024 |13:30 WIB
Isi Pesan Khusus Xi Jinping ke Prabowo
Isi pesan khusus Xi Jinping untuk Prabowo (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Isi pesan khusus Xi Jinping ke Prabowo dalam pertemuannya ke negeri China menjadi perbincangan hangat. Dalam kunjungannya ke China, Presiden Prabowo Subianto menerima pesan khusus dari Presiden Xi Jinping, yang menyoroti pentingnya hubungan bilateral antara Indonesia dan China.

Dalam pertemuan tersebut, Xi mengungkapkan apresiasi terhadap keputusan Prabowo untuk menjadikan Beijing sebagai tujuan pertama dalam perjalanan luar negeri setelah terpilih sebagai Presiden Indonesia pada Februari 2024.

Xi Jinping menjelaskan bahwa langkah tersebut menggambarkan komitmen kuat Prabowo untuk mempererat hubungan dengan China, yang dianggap sangat strategis bagi kedua negara.

"Ini menunjukkan betapa pentingnya mengembangkan hubungan dengan China dan mencerminkan tingkat hubungan yang tinggi dan strategis antara kedua negara," ujar Xi.

