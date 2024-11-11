Peternak Buang Susu, Menkop Minta Koperasi Hilirisasi Produk

JAKARTA - Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi meminta koperasi-koperasi susu di Indonesia untuk mulai melakukan hilirisasi produk untuk mengatasi masalah kelebihan produksi yang tak terserap oleh industri pengolahan susu.

“Koperasi perlu mengantisipasi atau membuat alternatif lain untuk mengolah susu ke produk turunan lain seperti minuman pasteurisasi, yoghurt, dan keju,” ucapnya dalam jumpa pers di kantornya di Jakarta dikutip Antara, Senin (11/11/2024).

Pernyataan itu Budi Arie menanggapi masalah yang sedang membelit koperasi produksi susu segar di Boyolali dan Pasuruan, yang mengeluhkan pembatasan kuota penyerapan susu oleh industri pengolahan susu.

Para pengepul susu dan peternak sapi perah di Kabupaten Boyolali bahkan sampai melakukan aksi protes dengan aksi mandi susu yang tak terserap.

Budi Arie menyatakan pihaknya sudah memerintahkan Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) untuk menyediakan pembiayaan bagi koperasi susu yang membutuhkan perkuatan modal. Tujuannya, untuk meningkatkan volume dan kualitas produksi dan mendorong koperasi susu mulai memasuki rantai hilirisasi produk.