Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Peternak Buang Susu, Menkop Minta Koperasi Hilirisasi Produk

Taufik Fajar , Jurnalis-Senin, 11 November 2024 |23:39 WIB
Peternak Buang Susu, Menkop Minta Koperasi Hilirisasi Produk
Peternak Buang Susu (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi meminta koperasi-koperasi susu di Indonesia untuk mulai melakukan hilirisasi produk untuk mengatasi masalah kelebihan produksi yang tak terserap oleh industri pengolahan susu.

“Koperasi perlu mengantisipasi atau membuat alternatif lain untuk mengolah susu ke produk turunan lain seperti minuman pasteurisasi, yoghurt, dan keju,” ucapnya dalam jumpa pers di kantornya di Jakarta dikutip Antara, Senin (11/11/2024).

Pernyataan itu Budi Arie menanggapi masalah yang sedang membelit koperasi produksi susu segar di Boyolali dan Pasuruan, yang mengeluhkan pembatasan kuota penyerapan susu oleh industri pengolahan susu.

Para pengepul susu dan peternak sapi perah di Kabupaten Boyolali bahkan sampai melakukan aksi protes dengan aksi mandi susu yang tak terserap.

Budi Arie menyatakan pihaknya sudah memerintahkan Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) untuk menyediakan pembiayaan bagi koperasi susu yang membutuhkan perkuatan modal. Tujuannya, untuk meningkatkan volume dan kualitas produksi dan mendorong koperasi susu mulai memasuki rantai hilirisasi produk.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/320/3177320/edamame-xSlI_large.jpg
Produk Karet hingga Edamame RI Diborong Singapura dan Jepang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/06/320/3136623/hilirisasi-r2jN_large.png
Ciptakan Lapangan Kerja, Hilirisasi Jadi Prioritas Lintas Sektor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/21/320/3132551/batu_bara-DLSa_large.jpg
Prabowo Percepat Hilirisasi, Proyek Gasifikasi Batu Bara Jadi SNG Dikebut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/19/320/3124046/hilirisasi-VEQm_large.jpg
Hilirisasi Kunci Indonesia Keluar dari Middle Income Trap
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/17/320/3123320/prabowo_subianto-NjnK_large.jpeg
Keberhasilan Hilirisasi Akan Tarik Minat Investasi Besar di Berbagai Sektor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/12/320/3121631/tambang_nikel-DTvZ_large.jpg
Kenaikan Tarif Royalti Tambang Bisa Ganggu Program Hilirisasi
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement