HOME FINANCE PROPERTY

Menko AHY Soroti Urgensi Manajemen Risiko pada Pembangunan Infrastruktur

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Senin, 11 November 2024 |14:49 WIB
Menko AHY Soroti Urgensi Manajemen Risiko pada Pembangunan Infrastruktur
AHY tekankan urgensi manajemen risiko pada pembangunan infrastruktru (Foto: Kemenko Infrastruktur)
A
A
A

JAKARTA – Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menekankan urgensi manajemen risiko pada pembangunan infrastruktur. Hal ini dia sampaikan saat memberikan keynote speech pada acara Accelerating National Development Risk Management Implementation Forum yang mengusung tema “Urgensi Pelaksanaan Manajemen Resiko Pembangunan Nasional (MPRN) yang diselenggarakan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), di Sanur, Bali.

"Forum ini sangatlah penting karena membahas bagaimana kita bisa mewujudkan komitmen bersama untuk memitigasi risiko, untuk melakukan manajemen risiko dari semua aspek pembangunan nasional," ujar Menko AHY, Senin (11/11/2024).

Terkait manajemen risiko, Menko AHY menjelaskan bahwa kita juga menemui trilema pembangunan infrastruktur, trilema antara atensi, utilitas, dan juga keberlanjutan. Pembangunan infrastruktur dihadapkan pada tantangan dan perbaikan dalam pembangunan infrastruktur, yaitu isu pengadaan lahan, integrasi data dan perencanaan, pembiayaan yang belum optimal, kualitas pembangunan, ketersediaan dan pemerataan.

“Untuk itu, diperlukan pembangunan infrastruktur yang konsisten dan terukur dengan perencanaan yang matang, peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, serta penerapan dan penyiapan peraturan pelaksanaan MPRN (Manajemen Risiko Pembangunan Nasional) mulai dari tataran strategis hingga operasional,” jelas Menko AHY.

Halaman:
1 2
