HOME FINANCE HOT ISSUE

AHY Dorong Transformasi Infrastruktur Dukung Target Pertumbuhan Ekonomi 8%

Feby Novalius , Jurnalis-Sabtu, 09 November 2024 |13:22 WIB
AHY Dorong Transformasi Infrastruktur Dukung Target Pertumbuhan Ekonomi 8%
Menko Infrastruktur AHY Dorong Transformasi Infrastruktur. (Foto: Okezone.com/Kemenko Infrastruktur)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mendorong transformasi infrastruktur dalam Rapat Koordinasi Keterpaduan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (Rakorbangwil) Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2024 di Jakarta, Jumat (8-11-2024). Acara tersebut mengusung tema “Membangun Fondasi Transformasi Infrastruktur untuk Indonesia Emas 2045.”

Selaras dengan visi-misi Presiden dan Wakil Presiden periode 2025-2029, yaitu “Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045,” pembangunan nasional memerlukan pondasi yang kuat dan dukungan dari semua pihak agar ekonomi Indonesia dapat sejajar dengan negara maju pada tahun 2045.

Sejalan dengan Asta Cita, pembangunan infrastruktur diharapkan dapat mendukung target pertumbuhan ekonomi sebesar 8% pada 2029. Salah satu elemen penting dalam pembangunan infrastruktur adalah lahan dan tata ruang, di mana tanah atau lahan harus memenuhi syarat “clean and clear” untuk memastikan kelayakan pembangunan.

Menyoroti pemerataan ekonomi, AHY menekankan pentingnya perbaikan dan peningkatan konektivitas untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang merata. Perbaikan sistem logistik secara nasional diharapkan dapat mengurangi kesenjangan biaya pembangunan antarwilayah. Kehadiran dan koordinasi yang lebih baik antara Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Perhubungan juga sangat diharapkan.

“Jalan-jalan, jembatan, kemudian juga tadi berbicara terkait dengan perhubungan berarti moda transportasi, bandara, dermaga, dan semua yang bisa menghubungkan manusia, barang dan jasa harus kita tingkatkan, harus kita perbaiki kualitasnya,” jelas Menko AHY, Sabtu (9/11/2024).

Halaman:
1 2
Telusuri berita finance lainnya
