HOME FINANCE HOT ISSUE

Bertemu Dubes AS, AHY Perkuat Kerja Sama Infrastruktur

Feby Novalius , Jurnalis-Sabtu, 09 November 2024 |13:32 WIB
Bertemu Dubes AS, AHY Perkuat Kerja Sama Infrastruktur
Pertemuan AHY dengan Dubes AS Kamala Shirin. (Foto: Okezone.com/Kemenko Infrastruktur)
A
A
A

 JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) melakukan pertemuan dengan Duta Besar Amerika Serikat Kamala Shirin Lakhdhir di Jakarta. Pertemuan dihadiri oleh USAID Mission Director Jeffrey Cohen dan Jeff Campbell dari Kedutaan Besar AS.

Dalam pertemuan tersebut, AHY menyampaikan bahwa sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto yang tertuang dalam Asta Cita, pembangunan infrastruktur bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi hingga 8%. Pembangunan ini diharapkan berkontribusi pada pemerataan pembangunan, pengentasan kemiskinan, dan peningkatan kesejahteraan rakyat Indonesia.

“Kami membahas berbagai potensi dan peluang kerja sama strategis antara Indonesia dan Amerika Serikat. Kami juga membahas beberapa program aksi yang menyentuh masyarakat, khususnya terkait akses air bersih, sanitasi, dan pendidikan, serta potensi kerja sama lain yang bisa meningkatkan kualitas dan kapasitas pembangunan infrastruktur kita ke depan,” ujar AHY, Sabtu (9/11/2024).

Pertemuan ini menandakan sinyal positif dan perhatian besar dari Amerika Serikat terhadap urgensi agenda pembangunan infrastruktur yang berdampak nyata bagi Indonesia. Menko AHY menekankan bahwa ini adalah momen berharga, mengingat kita akan memperingati 75 tahun hubungan diplomatik antara Indonesia dan Amerika Serikat.

“Mudah-mudahan Indonesia dan Amerika Serikat bisa terus menjalin berbagai kerja sama yang saling menguntungkan dan membawa kesejahteraan bagi masing-masing negara,” ujar Menko AHY.

Halaman:
1 2
