HOME FINANCE HOT ISSUE

Bertemu Bos Freeport hingga Boeing di AS, Prabowo: Mereka Percaya Ekonomi Indonesia

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Selasa, 12 November 2024 |08:01 WIB
Bertemu Bos Freeport hingga Boeing di AS, Prabowo: Mereka Percaya Ekonomi Indonesia
Prabowo bertemu bos Freeport hingga Boeing di Amerika (Foto: Setpres)
A
A
A

JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto bertemu dengan puluhan pengusaha Amerika Serikat (AS), kemarin. Dalam pertemuan itu hadir beberapa pimpinan perusahaan besar AS seperti Freeport Mcmoran, S&P Global, Boeing, BP America, Exxonmobil, Citi, Caterpillar, dan lain-lain.

Prabowo melakukan pertemuan dengan The United States Indonesia Society (USINDO) yang dihadiri para pimpinan perusahaan AS.

USINDO adalah organisasi non-pemerintahan yang didirikan untuk meningkatkan pemahaman AS tentang Indonesia, pengertian Indonesia tentang AS, dan memperkuat hubungan di antara kedua negara dan penduduknya.

“Ya saya sangat gembira, pertemuan-pertemuan tadi dengan perusahaan-perusahaan terbesar di Amerika dan di dunia. Amerika sangat terlibat di perekonomian Indonesia, dalam pembangunan Indonesia. Sudah lama mereka di Indonesia,” kata Prabowo usai pertemuan, dikutip dari keterangan tertulis Selasa (12/11/2024).

Selain itu, Prabowo juga mendorong perusahaan-perusahaan besar di AS tersebut agar terus berinvestasi dan turut serta dalam pembangunan Indonesia.

“Mereka terus percaya dengan Indonesia dengan ekonomi Indonesia dan saya juga dorong mereka untuk terus melakukan investasi, ikut serta dalam rencana pembangunan kita,” lanjut Prabowo.



