Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Berapa Bayaran Momo Geisha Sekali Manggung? Ternyata Nominalnya Fantastis

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Rabu, 13 November 2024 |09:40 WIB
Berapa Bayaran Momo Geisha Sekali Manggung? Ternyata Nominalnya Fantastis
Berapa bayaran Momo Geisha sekali manggung (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Berapa bayaran Momo Geisha sekali manggung? ternyata nominalnya fantastis. Nama Narova Morina Sinaga atau yang lebih dikenal dengan nama Momo Geisha belakangan ini menjadi sorotan.

Hal ini tak lepas setelah dirinya mengungkap hadiah super mewah yang diberikan sang suami, Nicola Reza Samudra pada buah hatinya, Abelcio Mikaelmoza Samudra.

Diketahui, Nicola memberikan hadiah berupa stadion futsal yang diberi nama Abe Mini Stadium. Stadion ini berada di dalam Unggul Sports Center yang juga dimiliki oleh Nicola.

Bukan sembarangan, lapangan ini diketahui sudah sesuai dengan standar FIFA. Segala aspek mencakup ukuran, kualitas rumput sintetis, hingga spot pergantian pemain dibuat sesuai standar FIFA untuk menunjang anaknya bermain.

Lapangan ini merupakan hadiah yang diberikan Nicola Reza Samudra pada anaknya sebagai rasa syukur atas kelahiran Abe pasa 2020 lalu. Dengan kualitas yang bertaraf internasional, maka dapat dipastikan biaya pembangunannya tidak sedikit.

Namun bagi suami Momo Geisha, hal tersebut bukanlah sebuah masalah. Sebab, ia merupakan seorang pengusaha furniture yang sangat sukses dengan target pasarnya yang sudah ke mancanegara.

Bukan hanya sang suami, Momo Geisha juga diketahui memiliki pendapatan yang sangat besar, khususnya saat ia masih aktif menjadi vokalis band Geisha pada kurun waktu 2003 hingga 2017 silam.

Dalam sebuah perbincangan pada 2020 lalu, Momo bahkan menyebut jika bayarannya sekali manggung bersama Geisha hampir menyentuh ratusan juta. Akan tetapi, pelantun lagu “Lumpuhkanlah Ingatanku” itu enggan menyebutkan nominalnya secara detail.

“Aku boleh nggak tiba-tiba pura-pura lupa. Kayak lagunya ‘Lumpuh’,” kata Momo dikutip dari channel YouTube Rio Motret, Rabu (13/11/2024).

“(bayarannya) hampir ratus lah” Jelas Momo.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/455/3179899/harta_kekayaan_dan_gaji_ketua_kpu-pMmv_large.jpg
Harta Kekayaan dan Gaji M. Afifuddin, Ketua KPU yang 59 Kali Naik Jet Pribadi dan Habiskan Rp90 Miliar 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/455/3178653/bill_gates-yDWv_large.jpg
Punya Harta Kekayaan Rp1.757,9 Triliun, Ini 5 Tips Hemat Ala Bill Gates
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/455/3177266/harta_kekayaan-0jE4_large.jpg
Ternyata Segini Kekayaan Atalia Praratya di LHKPN yang Rumahnya Digeruduk Santri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/455/3177019/family_office-V8v4_large.jpg
Daftar 5 Family Office Terbesar dan Terkaya di Dunia 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/320/3176782/harta_kekayaan_raffi_ahmad_dan_atta_halilintar-yhDx_large.jpg
Adu Harta Kekayaan Raffi Ahmad dengan Atta Halilintar 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/320/3176548/harta_kekayaan_patrick_kluivert-cKNA_large.jpg
Segini Kekayaan Patrick Kluivert, Pelatih Timnas Indonesia yang Gagal Bawa Garuda ke Piala Dunia 2026 
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement