Berapa Bayaran Momo Geisha Sekali Manggung? Ternyata Nominalnya Fantastis

JAKARTA – Berapa bayaran Momo Geisha sekali manggung? ternyata nominalnya fantastis. Nama Narova Morina Sinaga atau yang lebih dikenal dengan nama Momo Geisha belakangan ini menjadi sorotan.

Hal ini tak lepas setelah dirinya mengungkap hadiah super mewah yang diberikan sang suami, Nicola Reza Samudra pada buah hatinya, Abelcio Mikaelmoza Samudra.

Diketahui, Nicola memberikan hadiah berupa stadion futsal yang diberi nama Abe Mini Stadium. Stadion ini berada di dalam Unggul Sports Center yang juga dimiliki oleh Nicola.

Bukan sembarangan, lapangan ini diketahui sudah sesuai dengan standar FIFA. Segala aspek mencakup ukuran, kualitas rumput sintetis, hingga spot pergantian pemain dibuat sesuai standar FIFA untuk menunjang anaknya bermain.

Lapangan ini merupakan hadiah yang diberikan Nicola Reza Samudra pada anaknya sebagai rasa syukur atas kelahiran Abe pasa 2020 lalu. Dengan kualitas yang bertaraf internasional, maka dapat dipastikan biaya pembangunannya tidak sedikit.

Namun bagi suami Momo Geisha, hal tersebut bukanlah sebuah masalah. Sebab, ia merupakan seorang pengusaha furniture yang sangat sukses dengan target pasarnya yang sudah ke mancanegara.

Bukan hanya sang suami, Momo Geisha juga diketahui memiliki pendapatan yang sangat besar, khususnya saat ia masih aktif menjadi vokalis band Geisha pada kurun waktu 2003 hingga 2017 silam.

Dalam sebuah perbincangan pada 2020 lalu, Momo bahkan menyebut jika bayarannya sekali manggung bersama Geisha hampir menyentuh ratusan juta. Akan tetapi, pelantun lagu “Lumpuhkanlah Ingatanku” itu enggan menyebutkan nominalnya secara detail.

“Aku boleh nggak tiba-tiba pura-pura lupa. Kayak lagunya ‘Lumpuh’,” kata Momo dikutip dari channel YouTube Rio Motret, Rabu (13/11/2024).

“(bayarannya) hampir ratus lah” Jelas Momo.