Viral! Penumpang KRL Sangat Mirip Presiden Prabowo Subianto

Taufik Fajar , Jurnalis-Rabu, 13 November 2024 |19:34 WIB
Viral! Penumpang KRL Sangat Mirip Presiden Prabowo Subianto
Seseorang Mirip Presiden Prabowo (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Viral di media sosial seseorang mirip Presiden Prabowo Subianto sedang naik commuter line atau KRL.

Dari video yang beredar di media sosial, Rabu (13/11/2024) seseorang yang mirip Presiden Prabowo itu sedang duduk di KRL dengan memakai tas di depan.

“Mirip Banget,” tulisnya.

Hal itu membuat netizen bekomentar dengan adanya seseorang yang Presiden Prabowo tersebut. Bahkan ada menyebut bahwa orang itu kembaran dari Presiden Prabowo.

“MasyaAllah., mirip banget sehat-sehat ya pak,” tulis @sarahsehat selalu.

