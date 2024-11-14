Advertisement
HOT ISSUE

Ini Dia Sumber Kekayaan Arafah Rianti, Komika Dilabrak Tetangga

Fitria Azizah Banowati , Jurnalis-Kamis, 14 November 2024 |07:20 WIB
Ini Dia Sumber Kekayaan Arafah Rianti, Komika Dilabrak Tetangga
Sumber kekayaan Arafah Rianti (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Sumber kekayaan Arafah Rianti yang dilabrak tetangga akibat punya 3 mobil. Komika berusia 27 tahun ini baru saja membeli rumah di kawasan Jakarta Selatan karena menabung selama bertahun-tahun.

Tak hanya membeli rumah seharga Rp3 miliar secara cash, Arafah juga mampu membeli 3 mobil yang membuat dirinya dilabrak tetangga. Ia pun ditegur karena mengganggu ketertiban di lingkungan tempat tinggal mereka.

“Dilabrak tetangga gara-gara punya tiga mobil. Cewek secupu ini dilabrak lima cowok,” ungkap Arafah.

Berikut ini, sumber kekayaan Arafah Rianti yang dirangkum Okezone, Kamis (14/11/2024).

- Komika

Arafah dikenal sebagai komika yang berhasil meraih kesuksesan lewat kariernya di dunia stand-up comedy. Kemmapuannya ini membuatnya diminati di berbagai acara baik di televisi maupun di panggung off-air. Dari kesempatan tampil tersebut, Arafah pun berhasil mengumpulkan penghasilan yang signifikan.

- Endorsement

Arafah memiliki basis pengikut yang cukup besar di Instagram, mencapai 3,7 juta orang. Akunnya sering dimanfaatkan oleh berbagai merek untuk promosi, memberikan peluang bagi Arafah untuk memperoleh pendapatan tambahan dari setiap endorsement yang ia terima.

