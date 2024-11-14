Adu Kekayaan Tomy Winata vs Haji Isam yang Sama-Sama Crazy Rich RI

JAKARTA - Adu kekayaan Tomy Winata vs Haji Isam yang sama-sama crazy rich Indonesia.

Tomy Winata contohnya. Pria kelahiran Pontianak 23 Juli 1958 ini dikenal sebagai salah satu orang kaya yang berpengaruh di Indonesia. Ia bahkan masuk dalam jajaran 9 naga atau The Gang of Nine Indonesia.

Sebagai informasi, 9 Naga merupakan sebutan untuk 9 pengusaha keturunan Tionghoa yang memiliki pengaruh besar dalam berjalannya perekonomian negara. Mereka dikabarkan memiliki hubungan erat dengan pemerintahan di masa Orde Baru.

Nama Tomy Winata menjadi satu dari 9 pengusaha yang dikategorikan dalam 9 Naga ini. Hal ini tidak lepas dari bagaimana jumlah kekayaannya dan sederet bisnis yang dijalankan.

Pada tahun 2016 lalu, namanya masuk dalam daftar 150 orang terkaya versi Globe Asia. Dirinya duduk di peringkat ke-43 dengan jumlah kekayaan yang lebih dari Rp14,6 triliun.

Jumlah kekayaan ini didapat olehnya dari bisnisnya. Raksasa bisnisnya adalah Artha Graha Network (AGN) yang mempunyai 4 pilar bisnis di bidang properti, industri argo, keuangan dan properti.