PROPERTY

Banyak Pemesanan Hotel Batal, Imbas Biaya Perjalanan Dinas Dipangkas?

Suparjo Ramalan , Jurnalis-Kamis, 14 November 2024 |23:45 WIB
Banyak Pemesanan Hotel Batal, Imbas Biaya Perjalanan Dinas Dipangkas?
Tamu Hotel Berkurang (Foto: Okezone)
JAKARTA - Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) menyebut sejumlah hotel alami pembatalan pemesanan (booking) kamar dari calon tamu. Alasannya, belum dijelaskan PHRI.

Hanya saja, kejadian tersebut bertepatan dengan kebijakan pemerintah memangkas anggaran belanja perjalanan dinas minimal 50 persen dari sisa pagu belanja tahun 2024.

Sekalipun tidak secara gamblang menyebut bahwa batalnya booking kamar hotel disebabkan oleh pemangkasan anggaran belanja perjalanan dinas, Wakil Ketua Umum Bidang Kebijakan Publik (PHRI), Sutrisno Iwantono menilai, regulasi itu akan berdampak buruk bagi okupansi atau tingkat keterisian kamar hotel.

“Ya ada lah, beberapa hotel memang melaporkan tadinya sudah booking, sekarang dibatalkan itu ada. Karena bagaimanapun juga ketika anggarannya nggak ada kan pembatalan terjadi,” ujar Sutrisno dalam Market Review IDX Channel, Kamis (14/11/2024).

“Tapi itu juga sepanjang dalam rentang waktu yang ditentukan tentu kita harus kembalikan juga Booking-booking semacam itu ya,” paparnya.

