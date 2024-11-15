Rekening Ivan Sugianto Diblokir, Terindikasi Terlibat Judi Online

JAKARTA - Rekening Ivan Sugianto diblokir Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) karena terindikasi judi online. PPATK memblokir rekening klub malam Valhalla milik Ivan Sugianto karena adanya dugaan aliran uang judol.

"Terdapat pihak-pihak yanf diduga terkait judol yang terkoneksi dengan yang bersangkutan," kata Kepala PPATK Ivan Yustiawandana saat dihubungi, dikutip Jumat (15/11/2024).

BACA JUGA: Terungkap Bisnis Ivan Sugianto yang Viral Suruh Siswa Sujud dan Menggonggong

Ivan belum menjelaskan secara detail apakah Valhalla masih satu klaster dengan judol yang melibatkan pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi). Dia hanya mengatakan bahwa pihaknya telah memblokir belasan rekening milik Valhalla buntut terindikasi judol.