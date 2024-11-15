Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Rekening Ivan Sugianto Diblokir, Terindikasi Terlibat Judi Online

Irfan Ma'ruf , Jurnalis-Jum'at, 15 November 2024 |06:29 WIB
Rekening Ivan Sugianto Diblokir, Terindikasi Terlibat Judi Online
PPATK blokir rekening Ivan Sugianto karena diduga terlibat judi online (Foto: Media Sosial X)
A
A
A

JAKARTA - Rekening Ivan Sugianto diblokir Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) karena terindikasi judi online. PPATK memblokir rekening klub malam Valhalla milik Ivan Sugianto karena adanya dugaan aliran uang judol.

"Terdapat pihak-pihak yanf diduga terkait judol yang terkoneksi dengan yang bersangkutan," kata Kepala PPATK Ivan Yustiawandana saat dihubungi, dikutip Jumat (15/11/2024).

Ivan belum menjelaskan secara detail apakah Valhalla masih satu klaster dengan judol yang melibatkan pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi). Dia hanya mengatakan bahwa pihaknya telah memblokir belasan rekening milik Valhalla buntut terindikasi judol.

Halaman:
1 2
