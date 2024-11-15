BUMN Karya Rugi Besar Imbas Penugasan Pemerintah, Begini Kata Wamen Tiko

JAKARTA - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) membantah perusahaan pelat merah di sektor infrastruktur rugi yang disebabkan proyek penugasan pemerintah yang tak sebanding dengan kapasitas fiskal perusahaan.

Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo alias Tiko mengatakan, proyek penugasan bila dikelola dengan baik tidak memberikan dampak buruk bagi arus kas (cash flow) perusahaan, termasuk soal skema pembiayaan yang ditentukan.

“Sebenarnya gini, jadi mungkin saya juga mesti teruskan juga, jadi penugasan itu sebenarnya selama di struktur dengan baik, itu harusnya bisa kita rapi,” ujar Tiko saat ditemui di gedung Kementerian BUMN, Jakarta Pusat, Jumat (15/11/2024).

Dia menyebut ada skema pendanaan yang digunakan BUMN karya saat mengerjakan proyek infrastruktur. Salah satunya, availability payment (AP) yang dipakai untuk membangun salah satu ruas Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS).

Skema ini merujuk pada pembayaran secara berkala oleh pemerintah kepada Badan Usaha Pelaksana (BUP).