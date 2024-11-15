Berapa Harta Kekayaan Raffi Ahmad di LHKPN? Cek Lagi Gurita Bisnisnya Usai Jadi Utusan Khusus Presiden

JAKARTA - Berapa harta kekayaan Raffi Ahmad di Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)? Hingga saat ini, Raffi belum melaporkan harta kekayaannya di LHKPN.

Padahal, usai menjadi pejabat negara, Raffi yang menjadi Utusan Khusus Presiden bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni wajib melaporkan LHKPN. KPK sudah meminta agar melaporkan harta kekayaan paling lambat 3 bulan setelah dilantik.

Tak hanya Raffi Ahmad, artis lain yang menjadi pejabat juga wajib menyerahkan LHKPN. Saat disinggung mengenai LHKPN, Raffi memastikan akan segera melaporkannya. Saat ini dirinya tengah menyiapkan laporan tersebut.

"Lagi proses (LHKPN)," kata Raffi Ahmad di kawasan Wijaya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (14/11/2024).

Saat kembali didesak oleh awak media terkait kapan proses pelaporan itu akan rampung, Raffi tidak memberikan penjelasan lebih lanjut. Suami Nagita Slavina ini hanya memastikan bahwa dirinya akan melaporkan harta kekayaannya.

"Pasti, pasti (akan lapor)," kata dia.

Sebelumnya Deputi Pencegahan dan Monitoring Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Pahala Nainggolan mengungkap Raffi Ahmad harus menyerahkan laporan harta kekayaan maksimal tiga bulan setelah menjabat sebagai Utusan Khusus Presiden.

"Pokoknya tiga bulan paling lambat dari dia diangkat. Sekarang udah jalan sebulan ya, tinggal dua bulan lagi," kata Pahala pada Kamis, 14 November 2024.

Pahala menegaskan pentingnya transparansi dari setiap pejabat publik. Termasuk dalam pelaporan LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara) untuk memastikan akuntabilitas dan menghindari potensi konflik kepentingan.