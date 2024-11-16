JAKARTA - 5 cara naik Transjakarta untuk pertama kali simpel. Jika kamu baru pertama kali berencana untuk mencoba naik Transjakarta atau belum pernah menggunakan layanan ini sebelumnya, tidak perlu khawatir! Artikel ini akan membahas langkah-langkah mudah cara naik Transjakarta untuk pemula.
Transjakarta merupakan sistem transportasi massal yang melayani perjalanan cepat di Jakarta. Layanan Transjakarta terbagi menjadi dua jenis berdasarkan jalur yang dilalui, yaitu bus rapid transit (BRT) reguler dan non-BRT reguler.
Secara sederhana, layanan BRT Transjakarta memiliki jalur khusus yang terpisah dari jalur kendaraan lainnya, sementara layanan non-BRT menggunakan jalur umum yang sama dengan kendaraan biasa. Jalur bus yang dilalui oleh Transjakarta juga sering disebut dengan nama busway. Oleh karena itu, masyarakat sering kali menyebut Transjakarta dengan sebutan busway.
Berikut 5 cara naik Transjakarta untuk pertama kali simpel:
1. Ketahui Rute dan Halte
Pastikan untuk mengecek rute yang akan Anda gunakan dengan mengunjungi situs resmi Transjakarta yang menyediakan informasi lengkap tentang semua rute dan koridor bus. Selain itu, Anda juga bisa mengunduh aplikasi Transjakarta di perangkat Android atau iOS untuk memudahkan perjalanan.
Jika perlu, Anda dapat memanfaatkan aplikasi lain seperti Google Maps untuk mencari rute bus yang sesuai dengan tujuanmu.
Berikut jalur layanan Transjakarta yang perlu Anda ketahui, dikutip dari laman resmi PT Transjakarta:
a. Reguler Non BRT
1A : Pantai Maju - Balai Kota via Tol Ir. Sedyatmo
1B : Stasiun Palmerah - Tosari
1C : Pesanggrahan - Blok M
1E : Pondok Labu - Blok M
1F : Stasiun Palmerah - Bundaran Senayan
1H : Stasiun Tanah Abang - Stasiun Gondangdia
1M : Meruya - Blok M
1N : Tanah Abang - Blok M
1P : Senen - Blok M
1Q : Rempoa - Blok M
1R : Senen - Tanah Abang
2P : Gondangdia - Senen
2Q : Gondangdia - Balaikota
3E : Sentraland Cengkareng - Puri Kembangan
4B : Stasiun Manggarai - Universitas Indonesia
4C : TU Gas - Bundaran Senayan
4F : Pinang Ranti - Pulo Gadung
5B : Stasiun Tebet - Bidara Cina
5F : Kampung Melayu - Tanah Abang
5M : Kampung Melayu - Tanah Abang via Cikini
5N : Ragunan - Kp. Melayu
6C : Stasiun Tebet - Departemen Kesehatan
6D : Stasiun Tebet - Bundaran Senayan 1
6H : Lebak Bulus - Senen
6K : Patra Kuningan - Karet
6M : St. Manggarai - Blok M
6N : Ragunan - Blok M via Kemang
6Q : Dukuh Atas - Casablanca via Epicentrum Raya
6T : Pasar Minggu - Velbak
6U : Blok M- Pasar Minggu
7A : Kampung Rambutan - Lebak Bulus
7B : Kampung Rambutan - Blok M
7D : TMII - Tegal Parang
7E : Kampung Rambutan - Ragunan
7P : Pondok Kelapa - BKN
7Q : Blok M - PGC
7R : Cibubur - Pluit
7T : Cibubur - Tanjung Priok
7U : Cibubur - Ancol
7V : Cibubur - Kampung Rambutan
8C : Kebayoran Lama - Tanah Abang
8D : Joglo - Blok M
8E : Bintaro - Blok M
8K : Batu Sari - Jelambar
8M : Tanah Abang - S Parman
9D : Pasar Minggu - Tanah Abang
9E : Ps. Kebayoran Lama - Jelambar
9H : Blok M - Universitas Indonesia
9N : Pinang Ranti - Cawang Soetoyo
10K : Tanjung Priok - Senen via Taman BMW
11D : Pulogadung - Pulogebang via PIK
11Q : Kampung Melayu - Pulo Gebang via BKT
12A : Kota - Dermaga Kali Adem
12B : Pluit - Senen
12P : ST LRT Pegangsaan Dua - JIS
14 : JIS - Senen
JIS3 : Jakarta International Stadium - Harmoni
R1A : Pantai Maju - KOTA