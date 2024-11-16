5 Cara Naik Transjakarta untuk Pertama Kali Simpel hingga Rutenya

5 cara naik transjakarta untuk pertama kali (Foto: Okezone)

JAKARTA - 5 cara naik Transjakarta untuk pertama kali simpel. Jika kamu baru pertama kali berencana untuk mencoba naik Transjakarta atau belum pernah menggunakan layanan ini sebelumnya, tidak perlu khawatir! Artikel ini akan membahas langkah-langkah mudah cara naik Transjakarta untuk pemula.

Transjakarta merupakan sistem transportasi massal yang melayani perjalanan cepat di Jakarta. Layanan Transjakarta terbagi menjadi dua jenis berdasarkan jalur yang dilalui, yaitu bus rapid transit (BRT) reguler dan non-BRT reguler.

Secara sederhana, layanan BRT Transjakarta memiliki jalur khusus yang terpisah dari jalur kendaraan lainnya, sementara layanan non-BRT menggunakan jalur umum yang sama dengan kendaraan biasa. Jalur bus yang dilalui oleh Transjakarta juga sering disebut dengan nama busway. Oleh karena itu, masyarakat sering kali menyebut Transjakarta dengan sebutan busway.

Berikut 5 cara naik Transjakarta untuk pertama kali simpel:

1. Ketahui Rute dan Halte

Pastikan untuk mengecek rute yang akan Anda gunakan dengan mengunjungi situs resmi Transjakarta yang menyediakan informasi lengkap tentang semua rute dan koridor bus. Selain itu, Anda juga bisa mengunduh aplikasi Transjakarta di perangkat Android atau iOS untuk memudahkan perjalanan.

Jika perlu, Anda dapat memanfaatkan aplikasi lain seperti Google Maps untuk mencari rute bus yang sesuai dengan tujuanmu.

Berikut jalur layanan Transjakarta yang perlu Anda ketahui, dikutip dari laman resmi PT Transjakarta:

a. Reguler Non BRT

1A : Pantai Maju - Balai Kota via Tol Ir. Sedyatmo

1B : Stasiun Palmerah - Tosari

1C : Pesanggrahan - Blok M

1E : Pondok Labu - Blok M

1F : Stasiun Palmerah - Bundaran Senayan

1H : Stasiun Tanah Abang - Stasiun Gondangdia

1M : Meruya - Blok M

1N : Tanah Abang - Blok M

1P : Senen - Blok M

1Q : Rempoa - Blok M

1R : Senen - Tanah Abang

2P : Gondangdia - Senen

2Q : Gondangdia - Balaikota

3E : Sentraland Cengkareng - Puri Kembangan

4B : Stasiun Manggarai - Universitas Indonesia

4C : TU Gas - Bundaran Senayan

4F : Pinang Ranti - Pulo Gadung

5B : Stasiun Tebet - Bidara Cina

5F : Kampung Melayu - Tanah Abang

5M : Kampung Melayu - Tanah Abang via Cikini

5N : Ragunan - Kp. Melayu

6C : Stasiun Tebet - Departemen Kesehatan

6D : Stasiun Tebet - Bundaran Senayan 1

6H : Lebak Bulus - Senen

6K : Patra Kuningan - Karet

6M : St. Manggarai - Blok M

6N : Ragunan - Blok M via Kemang

6Q : Dukuh Atas - Casablanca via Epicentrum Raya

6T : Pasar Minggu - Velbak

6U : Blok M- Pasar Minggu

7A : Kampung Rambutan - Lebak Bulus

7B : Kampung Rambutan - Blok M

7D : TMII - Tegal Parang

7E : Kampung Rambutan - Ragunan

7P : Pondok Kelapa - BKN

7Q : Blok M - PGC

7R : Cibubur - Pluit

7T : Cibubur - Tanjung Priok

7U : Cibubur - Ancol

7V : Cibubur - Kampung Rambutan

8C : Kebayoran Lama - Tanah Abang

8D : Joglo - Blok M

8E : Bintaro - Blok M

8K : Batu Sari - Jelambar

8M : Tanah Abang - S Parman

9D : Pasar Minggu - Tanah Abang

9E : Ps. Kebayoran Lama - Jelambar

9H : Blok M - Universitas Indonesia

9N : Pinang Ranti - Cawang Soetoyo

10K : Tanjung Priok - Senen via Taman BMW

11D : Pulogadung - Pulogebang via PIK

11Q : Kampung Melayu - Pulo Gebang via BKT

12A : Kota - Dermaga Kali Adem

12B : Pluit - Senen

12P : ST LRT Pegangsaan Dua - JIS

14 : JIS - Senen

JIS3 : Jakarta International Stadium - Harmoni

R1A : Pantai Maju - KOTA