JAKARTA - Adu kekayaan Pablo Benua VS Farhat Abbas bak langit dan bumi. Kisruh keduanya diketahui berkaitan dengan kasus penyiraman air keras Agus Salim yang berujung laporan polisi. Sebelum berseteru dengan Pablo Benua, Farhat juga sebenarnya masih bermasalah dengan Denny Sumargo.
Sosok Densu bahkan telah dilaporkan Farhat ke polisi atas dugaan ujaran kebencian. Padahal inti permasalahan tersebut adalah persoalan kasus Agus korban penyiraman air keras dengan Novi perihal isu penyalahgunaan donasi Rp1,5 miliar.
Dilansir dari berbagai sumber pada Sabtu (16/11/2024), Okezone telah merangkum kekayaan Pablo Benua VS Farhat Abbas, sebagai berikut.
Biodata Pablo Benua
Nama lengkap: Pablo Putera Benua
Tempat, tanggal lahir: Medan, 31 Agustus 1990
Istri: Rey Utami
Profesi: Pengusaha dan Pengacara
Instagram: @bangbenua
Biodata Farhat Abbas
Nama Lengkap: Farhat Abbas
Tanggal Lahir: 22 Juni 1976
Tempat Lahir: Tembilahan, Riau, Indonesia
Anak: Olivia Nathania, Angga, Gusti Reihan
Profesi: Pengacara
Instagram: @farhatabbasofficial