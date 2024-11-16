Adu Kekayaan Pablo Benua Vs Farhat Abbas, Bak Langit dan Bumi

JAKARTA - Adu kekayaan Pablo Benua VS Farhat Abbas bak langit dan bumi. Kisruh keduanya diketahui berkaitan dengan kasus penyiraman air keras Agus Salim yang berujung laporan polisi. Sebelum berseteru dengan Pablo Benua, Farhat juga sebenarnya masih bermasalah dengan Denny Sumargo.

Sosok Densu bahkan telah dilaporkan Farhat ke polisi atas dugaan ujaran kebencian. Padahal inti permasalahan tersebut adalah persoalan kasus Agus korban penyiraman air keras dengan Novi perihal isu penyalahgunaan donasi Rp1,5 miliar.

BACA JUGA: Asisten Rey Utami Sebut Pablo Benua Belikan Selingkuhan Rumah dan Mobil

Dilansir dari berbagai sumber pada Sabtu (16/11/2024), Okezone telah merangkum kekayaan Pablo Benua VS Farhat Abbas, sebagai berikut.

Biodata Pablo Benua

Nama lengkap: Pablo Putera Benua

Tempat, tanggal lahir: Medan, 31 Agustus 1990

Istri: Rey Utami

Profesi: Pengusaha dan Pengacara

Instagram: @bangbenua

Biodata Farhat Abbas

Nama Lengkap: Farhat Abbas

Tanggal Lahir: 22 Juni 1976

Tempat Lahir: Tembilahan, Riau, Indonesia

Anak: Olivia Nathania, Angga, Gusti Reihan

Profesi: Pengacara

Instagram: @farhatabbasofficial