Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

4 Fakta Mengejutkan Ada Ratusan Tambang Ilegal di Indonesia

Zahra Indah Safira , Jurnalis-Minggu, 17 November 2024 |05:08 WIB
4 Fakta Mengejutkan Ada Ratusan Tambang Ilegal di Indonesia
Ada ratusan tambang ilegal di Indonesia (Foto: Reuters)
A
A
A

JAKARTA - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memperketat pengawasan terhadap aktivitas pertambangan ilegal di Indonesia. Hingga tahun 2023, sebanyak 128 laporan tambang tanpa izin atau PETI (Pertambangan Tanpa Izin) telah diterima, yang tersebar di berbagai wilayah.

Tak hanya mengandalkan pelaporan, Kementerian ESDM juga telah menyusun sejumlah langkah penindakan dan kebijakan untuk menangani masalah ini.

Berikut adalah fakta menarik mengenai tambang ilegal di Indonesia yang telah dirangkum oleh Okezone, Minggu (17/11/2024):

1. Ada 128 Tambang Ilegal

Kementerian ESDM mengidentifikasi sebanyak 128 laporan tambang ilegal yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara, Tri Winarno, mengungkapkan bahwa laporan ini berasal dari beberapa wilayah, termasuk Aceh, Sumatera Selatan, dan Riau, dengan distribusi laporan paling tinggi berada di Riau dan Sumatera Selatan. Data ini diperoleh dari laporan kepolisian dan keterangan ahli, yang menunjukkan tingginya angka aktivitas pertambangan tanpa izin.

2. Akan Kena Sanksi Maksimal Rp100 Miliar

Pemerintah akan memberlakukan sanksi berat bagi individu atau perusahaan yang melakukan kegiatan pertambangan tanpa izin. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, pelaku pertambangan ilegal dapat dikenakan hukuman penjara hingga lima tahun serta denda maksimal sebesar Rp100 miliar. Sanksi ini juga berlaku bagi pemegang izin usaha pertambangan (IUP) yang menyalahgunakan izinnya untuk kegiatan produksi di luar ketentuan.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/17/320/3170645/tambang-Vm3o_large.jpg
Tren Pertambangan Hijau di Tengah Kenaikan Harga Batu Bara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/25/320/3165395/bahlil-IQBf_large.png
Bahlil: Logam Tanah Jarang Dikelola Negara, Tak Dibuka untuk Umum!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/23/320/3164943/bahlil-NBZ8_large.png
Bahlil Sikat Pelaku Tambang Ilegal Tanpa Pandang Bulu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/14/320/3162782/tambang-MsFO_large.jpg
Pengelola Tambang Emas Manfaatkan Spesies Perintis, Apa Manfaatnya?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/11/320/3161986/pertambangan-umih_large.jpg
Ini Dia Tren Pertambangan Masa Depan di Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/13/320/3147036/tambang-Y3vo_large.jpg
Daftar Negara Penghasil Nikel Terbesar di Dunia, Indonesia Peringkat Berapa?
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement