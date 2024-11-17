22 BUMN Rombak Direksi-Komisaris, Ini Daftarnya

Erick Thohir Sudah Merombak Direksi dan Komisaris 22 BUMN di Tahun Ini. (Foto: okezone.com/KBUMN)

JAKARTA - Sudah belasan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mengalami perombakan dewan komisari dan direksi dari Januari-November 2024. Terakhir perubahan kepengurusan terjadi di PT Garuda Indonesia (Tbk) atau GIAA.

Selain sektor penerbangan, perombakan juga terjadi di bidang minyak dan gas bumi (migas), kelistrikan, infrastruktur, perbankan, pertambangan, perkeretaapian, pupuk, kesehatan, jasa pelayaran, pelabuhan, asuransi, pariwisata dan aviasi, pangan, hingga baja.

Menteri BUMN Erick Thohir memastikan bahwa direksi dan komisaris perusahaan pelat merah yang dia angkat merupakan sosok profesional. Bahkan, mereka bekerja secara transparan dan efisien.

“Jadi direksi yang sekarang mereka benar-benar bekerja secara profesional dan transparan, efisiensi, kita terus tekan,” ujar Erick saat ditemui di gedung Kementerian BUMN, Jakarta Pusat, dikutip Minggu (17/11/2024).

Berikut daftar direksi dan komisaris BUMN yang dikocok ulang Erick Thohir sepanjang tahun ini:

1.Garuda Indonesia

Mantan Plt CEO Lion Air, Wamildan Tsani Panjaitan, ditunjuk sebagai Direktur Utama Garuda Indonesia, menggantikan Irfan Setiaputra yang sebelumnya mengisi posisi tersebut.

Kocok ulang pucuk pimpinan emiten bersandi saham GIAA itu diumumkan lewat Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB), Jumat (15/11/2024).

Dalam RUPSLB, pemegang saham yang mewakili 74,97 persen total saham perusahaan sepakat untuk merombak pengurus Garuda Indonesia, termasuk menunjuk Wamildan sebagai Direktur Utama.

2. PT Pertamina (Persero)

Simon Aloysius Mantiri resmi menjadi Direktur Utama Pertamina, menggeser posisi Nicke Widyawati setelah perusahaan melaksanakan RUPS di Jakarta, Senin (4/11/2024).

Tak hanya itu, pemegang saham juga menetapkan Mochamad Iriawan atau Iwan Bule sebagai Komisaris Utama, Dony Oskaria sebagai Wakil Komisaris Utama, Raden Adjeng Sondaryani sebagai Komisaris Independen.

3. PT PLN (Persero)

Berbeda dengan dua perseroan sebelumnya, Erick Thohir justru kembali menunjuk Darmawan Prasodjo sebagai Direktur Utama PLN. Hal ini ditetapkan dalam RUPS yang berlangsung pada Kamis (14/11/2024).

Putusan pengangkatan Darmawan pun tertuang dalam Salinan Keputusan Menteri BUMN Nomor SK 270/MBU/11/2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara.

Kendati begitu, perubahan dewan komisaris sudah terjadi sejak Juli 2024. Pemegang saham menunjuk Burhanuddin Abdullah sebagai Komisaris Utama, menggantikan Agus Dermawan Wintarto Martowardojo. Selain itu, Andi Arief ditunjuk selaku Komisaris Independen.

4. PT Antam (Persero) Tbk atau ANTM

RUPSLB ANTM menyetujui Rauf Purnama diangkat sebagai Komisaris Utama sekaligus sekaligus Komisaris Independen perseroan.

Artinya, pemegang saham juga secara sah memberhentikan dengan hormat F.X Sutijastoto yang sebelumnya mengisi posisi tersebut.

5. Perum Bulog

Direktur Utama Perum Bulog kini dijabat Wahyu Suparyono, menggantikan Bayu Krisnamurthi.

Perombakan Direktur Utama Bulog berdasarkan Keputusan Menteri BUMN Nomor: SK-73/DHK.MBU.A/09/2024. Melalui keputusan itu pemegang saham juga memberhentikan Purnomo Sinar Hadi sebagai Direktur Human Capital. Jabatan ini lalu dipegang Sudarsono Hardjosoekarto.

Dalam perubahan Dewan Direksi, Kementerian BUMN juga menambah satu jabatan baru, yakni Wakil Direktur Utama yang diisi oleh Marga Taufik.

6. PT Krakatau Steel (Persero) Tbk atau KRAS

Kementerian BUMN menunjuk Muhamad Akbar sebagai Plt. Direktur Utama Krakatau Steel. Akbar yang sebelumnya menjabat sebagai direktur komersial menggantikan Purwono Widodo yang meninggal dunia pada Rabu (2/10/2024).