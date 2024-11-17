Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

12 Aplikasi Penghasil Uang yang Bisa Cair Jadi Saldo DANA

Muhammad Akbar Malik , Jurnalis-Minggu, 17 November 2024 |22:09 WIB
12 Aplikasi Penghasil Uang yang Bisa Cair Jadi Saldo DANA
12 Aplikasi Penghasil Uang yang Bisa Cair Jadi Saldo DANA. (Foto: Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA - 12 aplikasi penghasil uang yang bisa cair jadi saldo DANA. Aplikasi ini menawarkan cara praktis untuk menghasilkan uang dengan berbagai aktivitas seperti bermain game, menyelesaikan tugas, atau mengisi survei. Hasilnya pun bisa langsung dicairkan ke saldo DANA.

12 Aplikasi Penghasil Uang yang Bisa Cair Jadi Saldo DANA

Ini dia daftar aplikasi-aplikasi yang menghasilkan uang dan cair jadi saldo DANA yang dirangkum Okezone, Minggu (17/11/2024):

1. Jeton

Jeton adalah aplikasi yang menawarkan turnamen game dengan hadiah token bagi pengguna yang berhasil memenangkan pertandingan. Token tersebut nantinya bisa ditukar menjadi saldo DANA atau uang tunai yang dapat langsung dicairkan.

2. Fizzo Novel

Bagi pengguna yang gemar membaca dan menulis, Fizzo Novel menawarkan kesempatan untuk mendapatkan penghasilan tambahan. Poin yang dikumpulkan dari membaca atau menulis dapat dicairkan menjadi saldo DANA.

3. Galaxy Tycoon: Earn Cash

Di Galaxy Tycoon, pengguna dapat menjelajahi luar angkasa sambil mengumpulkan koin. Koin yang terkumpul ini nantinya bisa ditukar menjadi saldo DANA.

4. Tropical Crush

Tropical Crush adalah game puzzle mencocokkan buah-buahan tropis. Setiap kali level terselesaikan, pemain akan mendapatkan koin yang bisa dicairkan menjadi saldo DANA.

5. MaGer

Aplikasi MaGer menawarkan berbagai mini-game yang bisa dimainkan untuk mengumpulkan poin. Poin yang terkumpul bisa ditukar menjadi saldo DANA atau voucher GoPay.

6. Wild Cash

Aplikasi Wild Cash menggabungkan permainan kuis dengan hadiah uang tunai. Pengguna bisa mengikuti kuis harian dan mengundang teman untuk bergabung, kemudian hadiah bisa dicairkan ke saldo DANA.

7. Lemo

Dalam Lemo, pengguna bermain sebagai petani virtual yang menanam sayuran. Setiap panen menghasilkan koin yang bisa ditukar menjadi saldo DANA.

8. Island King Pro

Island King Pro memungkinkan pemain untuk membangun pulau sambil menyelesaikan misi dan mengumpulkan koin. Koin ini bisa ditukar menjadi saldo DANA.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/455/3181467/ekonomi-9q4z_large.jpg
Soal Harta Warisan, Banyak Keluarga Khawatir Kekayaan Tak Bertahan ke Generasi Berikutnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/04/622/3167581/rupiah-Tnoz_large.jpg
5 Cara Mengatur Keuangan Rumah Tangga dengan Gaji Rp3 Jutaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/21/622/3164373/keuangan-8xqB_large.jpg
55% Orang RI Belum Punya Rencana Keuangan Jangka Panjang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/14/622/3155185/tips_keuangan-pIR8_large.png
Strategi Keuangan Cerdas bagi WNI yang Kerja di Luar Negeri, Gaji Tak Langsung Ludes
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/05/622/3152825/tips_mengelola_uang-WvSQ_large.png
Siapa Mau Kaya Raya? Ini 4 Cara yang Tak Pernah Dipelajari di Sekolah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/20/622/3148835/rupiah-6130_large.jpeg
Mau Hidup Bebas Finansial? Coba Tips Hemat Ini
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement