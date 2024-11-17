12 Aplikasi Penghasil Uang yang Bisa Cair Jadi Saldo DANA

JAKARTA - 12 aplikasi penghasil uang yang bisa cair jadi saldo DANA. Aplikasi ini menawarkan cara praktis untuk menghasilkan uang dengan berbagai aktivitas seperti bermain game, menyelesaikan tugas, atau mengisi survei. Hasilnya pun bisa langsung dicairkan ke saldo DANA.

Ini dia daftar aplikasi-aplikasi yang menghasilkan uang dan cair jadi saldo DANA yang dirangkum Okezone, Minggu (17/11/2024):

1. Jeton

Jeton adalah aplikasi yang menawarkan turnamen game dengan hadiah token bagi pengguna yang berhasil memenangkan pertandingan. Token tersebut nantinya bisa ditukar menjadi saldo DANA atau uang tunai yang dapat langsung dicairkan.

2. Fizzo Novel

Bagi pengguna yang gemar membaca dan menulis, Fizzo Novel menawarkan kesempatan untuk mendapatkan penghasilan tambahan. Poin yang dikumpulkan dari membaca atau menulis dapat dicairkan menjadi saldo DANA.

3. Galaxy Tycoon: Earn Cash

Di Galaxy Tycoon, pengguna dapat menjelajahi luar angkasa sambil mengumpulkan koin. Koin yang terkumpul ini nantinya bisa ditukar menjadi saldo DANA.

4. Tropical Crush

Tropical Crush adalah game puzzle mencocokkan buah-buahan tropis. Setiap kali level terselesaikan, pemain akan mendapatkan koin yang bisa dicairkan menjadi saldo DANA.

5. MaGer

Aplikasi MaGer menawarkan berbagai mini-game yang bisa dimainkan untuk mengumpulkan poin. Poin yang terkumpul bisa ditukar menjadi saldo DANA atau voucher GoPay.

6. Wild Cash

Aplikasi Wild Cash menggabungkan permainan kuis dengan hadiah uang tunai. Pengguna bisa mengikuti kuis harian dan mengundang teman untuk bergabung, kemudian hadiah bisa dicairkan ke saldo DANA.

7. Lemo

Dalam Lemo, pengguna bermain sebagai petani virtual yang menanam sayuran. Setiap panen menghasilkan koin yang bisa ditukar menjadi saldo DANA.

8. Island King Pro

Island King Pro memungkinkan pemain untuk membangun pulau sambil menyelesaikan misi dan mengumpulkan koin. Koin ini bisa ditukar menjadi saldo DANA.