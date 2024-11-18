Berapa Besaran Dana Bansos BPNT November 2024?

JAKARTA - Berapa besaran dana bansos BNPT November 2024? Pemerintah kembali menyalurkan berbagai bantuan sosial (bansos) pada November 2024.

Bansos ini ditujukan kepada masyarakat yang masuk kategori rentan dan membutuhkan. Salah satu program utama yang akan dicairkan adalah Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT).

BACA JUGA: 6 Fakta Pencairan Bansos 2024 Dihentikan Jelang Pilkada Serentak

Untuk mengetahui termasuk penerima bansos atau bukan, pengecekan dapat dilakukan dengan mudah melalui aplikasi atau laman resmi Kemensos RI.

Lantas berapa besaran dana bansos BPNT november 2024? Berikut adalah besaran dana bansos yang telah dirangkum Okezone pada, Senin (18/11/2024).

Besaran Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT)

Program ini memberikan bantuan Rp200 ribu per bulan yang dicairkan setiap dua bulan. Dalam satu pencairan, penerima manfaat akan menerima Rp400 ribu untuk membeli kebutuhan pangan. Total bantuan selama tahun 2024 mencapai Rp2.4 juta.

Bantuan akan disalurkan kepada penerima melalui Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), yang dapat digunakan untuk membeli kebutuhan pangan di toko atau warung yang telah ditetapkan.