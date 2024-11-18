Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Prabowo Belajar dari Brasil Sukseskan Program Makan Siang Gratis

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Senin, 18 November 2024 |12:05 WIB
Prabowo Belajar dari Brasil Sukseskan Program Makan Siang Gratis
Presiden Prabowo soal Makan Gratis (Foto: Setkab)
JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya ketahanan pangan sebagai fondasi utama pembangunan sebuah negara.

Dia menggarisbawahi program pemberian makanan gratis untuk anak-anak Indonesia sebagai prioritas pemerintahannya, seraya mempelajari keberhasilan Brazil dalam program serupa.

"Saya juga ingin belajar dari program Brasil yang telah sukses, dan saya telah meminta tim saya untuk mengatur kerja sama lebih lanjut dengan Duta Besar Brasil di Indonesia," ujarnya saat menghadiri Brazil Business Forum, Senin (18/11/2024).

Dalam bidang energi, Prabowo menyoroti peluang besar untuk kerja sama, terutama dalam pengembangan biofuel dan energi terbarukan.

Indonesia berambisi meningkatkan penggunaan biodiesel hingga 50% pada 2025, dengan memanfaatkan minyak kelapa sawit sebagai bahan baku utama.

