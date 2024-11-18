Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

BP Danantara Bakal Kelola Semua BUMN?

Suparjo Ramalan , Jurnalis-Senin, 18 November 2024 |14:50 WIB
BP Danantara Bakal Kelola Semua BUMN?
Danantara Bakal Kelola Semua BUMN (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BP Danantara) digadang-gadang akan mengelola investasi, bisnis, dan penugasan seluruh Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Di mana pada tahap awal, ada tujuh BUMN yang dialihkan ke badan baru ini.

Wakil Kepala BP Danantara, Kaharuddin Djenod Daeng Manyambeang menyebut, pihaknya hanya mengikuti perintah dan arahan Prabowo Subianto. Artinya, apabila Kepala Negara meminta seluruh BUMN dialihkan, maka instruksi itu bakal dieksekusi.

“Kalau target waktu kita menyesuaikan dengan persiapan dan utamanya adalah menyesuaikan dengan arahan Presiden, jadi target waktu kita belum membuat ini,” ujar Kaharuddin saat ditemui di tempat kerjanya, Jakarta Pusat, Senin (18/11/2024).

Saat ini, BP Danantara dan Kementerian BUMN masih melaksanakan koordinasi perihal peralihan pengelolaan perseroan negara.

“Tapi bagaimana koordinasi dengan Kementerian BUMN dan semua itu atas arahan Presiden, kita akan ikuti itu,” paparnya.

Halaman:
1 2
