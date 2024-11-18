Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Harta Kekayaan Jensen Huang, Bos Nvidia dan Manusia Rp2.000 Triliun yang Sebut RI Negara Paling Maju

Muhammad Akbar Malik , Jurnalis-Senin, 18 November 2024 |20:07 WIB
Harta Kekayaan Jensen Huang, Bos Nvidia dan Manusia Rp2.000 Triliun yang Sebut RI Negara Paling Maju
Harta Kekayaan Jensen Huang, Bos Nvidia dan Manusia Rp2.000 Triliun yang Sebut RI Negara Paling Maju. (Foto: Okezone.com/Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Jensen Huang, CEO Nvidia yang dikenal sebagai manusia dengan kekayaan mencapai Rp2.000 triliun yang sebut Indonesia sebagai salah satu negara paling maju di Asia Tenggara dalam membangun infrastruktur internet.

Pujian ini disampaikan saat dirinya menghadiri Indonesia AI Day 2024 yang digelar oleh Indosat Ooredoo Hutchison (IOH) pada Kamis (14/11/2024). 

Dalam acara tersebut, Huang menekankan pentingnya pengembangan kecerdasan buatan (AI) sebagai infrastruktur teknologi baru yang akan membawa banyak manfaat bagi masyarakat Indonesia. "Indonesia adalah salah satu negara paling maju di Asia Tenggara yang membangun infrastruktur internet. Kini kita akan membangun infrastruktur baru, dan yang lebih penting lagi, akan ada banyak startup serta layanan baru bagi masyarakat," ujar Huang.

Sebagai pemain utama dalam teknologi AI global, Nvidia telah bermitra dengan IOH untuk mengembangkan platform AI ‘Merdeka Cloud’. Platform ini diharapkan menjadi landasan bagi startup dan perusahaan lokal dalam menciptakan inovasi berbasis AI. Tak hanya itu, Nvidia juga mendukung pembangunan pusat AI pertama di Indonesia, Solo Technopark, yang akan menjadi pusat kolaborasi dan penelitian teknologi AI.

Dalam kunjungannya ke Indonesia, Huang juga mencuri perhatian publik dengan menikmati hidangan khas lokal, gulai tikungan (gultik), di kawasan Blok M, Jakarta Selatan. Momen tersebut diabadikan oleh Vikram Sinha, CEO Indosat Ooredoo Hutchison, dan menjadi viral di media sosial. Dalam foto yang diunggah Vikram, tampak Huang berbincang hangat bersama Najwa Shihab dan Vikram sambil menikmati suasana kaki lima.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/455/3185472/uang-RNra_large.jpg
1 Persen Orang Terkaya Kuasai 50 Persen Kekayaan Indonesia, Ini Faktanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/455/3179899/harta_kekayaan_dan_gaji_ketua_kpu-pMmv_large.jpg
Harta Kekayaan dan Gaji M. Afifuddin, Ketua KPU yang 59 Kali Naik Jet Pribadi dan Habiskan Rp90 Miliar 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/455/3178653/bill_gates-yDWv_large.jpg
Punya Harta Kekayaan Rp1.757,9 Triliun, Ini 5 Tips Hemat Ala Bill Gates
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/455/3177266/harta_kekayaan-0jE4_large.jpg
Ternyata Segini Kekayaan Atalia Praratya di LHKPN yang Rumahnya Digeruduk Santri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/455/3177019/family_office-V8v4_large.jpg
Daftar 5 Family Office Terbesar dan Terkaya di Dunia 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/320/3176782/harta_kekayaan_raffi_ahmad_dan_atta_halilintar-yhDx_large.jpg
Adu Harta Kekayaan Raffi Ahmad dengan Atta Halilintar 
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement