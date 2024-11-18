Harta Kekayaan Jensen Huang, Bos Nvidia dan Manusia Rp2.000 Triliun yang Sebut RI Negara Paling Maju

JAKARTA - Jensen Huang, CEO Nvidia yang dikenal sebagai manusia dengan kekayaan mencapai Rp2.000 triliun yang sebut Indonesia sebagai salah satu negara paling maju di Asia Tenggara dalam membangun infrastruktur internet.

Pujian ini disampaikan saat dirinya menghadiri Indonesia AI Day 2024 yang digelar oleh Indosat Ooredoo Hutchison (IOH) pada Kamis (14/11/2024).

Dalam acara tersebut, Huang menekankan pentingnya pengembangan kecerdasan buatan (AI) sebagai infrastruktur teknologi baru yang akan membawa banyak manfaat bagi masyarakat Indonesia. "Indonesia adalah salah satu negara paling maju di Asia Tenggara yang membangun infrastruktur internet. Kini kita akan membangun infrastruktur baru, dan yang lebih penting lagi, akan ada banyak startup serta layanan baru bagi masyarakat," ujar Huang.

Sebagai pemain utama dalam teknologi AI global, Nvidia telah bermitra dengan IOH untuk mengembangkan platform AI ‘Merdeka Cloud’. Platform ini diharapkan menjadi landasan bagi startup dan perusahaan lokal dalam menciptakan inovasi berbasis AI. Tak hanya itu, Nvidia juga mendukung pembangunan pusat AI pertama di Indonesia, Solo Technopark, yang akan menjadi pusat kolaborasi dan penelitian teknologi AI.

Dalam kunjungannya ke Indonesia, Huang juga mencuri perhatian publik dengan menikmati hidangan khas lokal, gulai tikungan (gultik), di kawasan Blok M, Jakarta Selatan. Momen tersebut diabadikan oleh Vikram Sinha, CEO Indosat Ooredoo Hutchison, dan menjadi viral di media sosial. Dalam foto yang diunggah Vikram, tampak Huang berbincang hangat bersama Najwa Shihab dan Vikram sambil menikmati suasana kaki lima.