Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

Harta Kekayaan dan Profil Hendry Lie, Bos Sriwjiaya Air yang Ditangkap Kasus Korupsi Timah

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Selasa, 19 November 2024 |10:50 WIB
Harta Kekayaan dan Profil Hendry Lie, Bos Sriwjiaya Air yang Ditangkap Kasus Korupsi Timah
Harta Kekayaan dan Profil Hendry Lie, Bos Sriwijaya Air yang Ditangkap Kasus Korupsi Timah (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Harta kekayaan dan profil Hendry Lie, bos Sriwijaya Air yang ditangkap karena kasus korupsi timah.

Hendry Lie ditangkap Kejaksaan Agung di Terminal 2F Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, pada Senin (18/11/2024). Dia merupakan tersangka kasus korupsi tata niaga komoditas timah pada Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk.

Kapuspenkum Kejagung Harli Siregar mengatakan, penangkapan Hendry Lie merupakan hasil kerja sama antara penyidik Jampidus, Jamintel, dan Atase Kejaksaan di Kedutaan Besar Republik Indonesia untuk Singapura. Penangkapan dilakukan setelah Hendry Lie ketahuan berada di Singapura sejak Maret 2024 dan tidak memenuhi panggilan pemeriksaan Kejagung.

“Telah mengamankan tersangka HL pada Senin 18 November 2024 di Terminal 2F Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang," ujar Harli Siregar dikutip, Selasa (19/11/2024).

Hendry Lie menjadi tersangka ke-22 kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) pengelolaan timah PT Timah Tbk sejak April 2024.

Nama Hendry Lie tidak asing. Sebab dia merupakan pengusaha kaya raya pendiri maskapai Sriwijaya Air.

Profil Hendry Lie

Hendry Lie dan saudaranya, Chandra Lie mendirikan Sriwijaya Air bersama Johannes Bundjamin dan Andy Halim pada 2003. Maskapai ini bermarkas di Tangerang, Banten.

Melansir laman resmi Sriwijaya Air, Hendry Lie tercatat masih menjabat sebagai Dewan Komisaris bersama Jusuf Manggabarani, Chandra Lie, Gabriella Sonia Xevianne Bongoro, dan Yusril Ihza Mahendra.

Sriwijaya Air merupakan salah satu maskapai besar yang beroperasi di Indonesia. Maskapai ini diketahui memulai bisnis dengan satu armada Boeing 737-200.

Pada 26 September 2013, Chandra Lie diketahui memperkenalkan maskapai NAM Air kepada publik yang menjadi bagian dari Sriwijaya Air.

Maskapai NAM Air melayani penerbangan untuk wilayah terbang yang lebih kecil sebagai pengumpan (feeder).

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/455/3185472/uang-RNra_large.jpg
1 Persen Orang Terkaya Kuasai 50 Persen Kekayaan Indonesia, Ini Faktanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/455/3179899/harta_kekayaan_dan_gaji_ketua_kpu-pMmv_large.jpg
Harta Kekayaan dan Gaji M. Afifuddin, Ketua KPU yang 59 Kali Naik Jet Pribadi dan Habiskan Rp90 Miliar 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/455/3178653/bill_gates-yDWv_large.jpg
Punya Harta Kekayaan Rp1.757,9 Triliun, Ini 5 Tips Hemat Ala Bill Gates
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/455/3177266/harta_kekayaan-0jE4_large.jpg
Ternyata Segini Kekayaan Atalia Praratya di LHKPN yang Rumahnya Digeruduk Santri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/455/3177019/family_office-V8v4_large.jpg
Daftar 5 Family Office Terbesar dan Terkaya di Dunia 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/320/3176782/harta_kekayaan_raffi_ahmad_dan_atta_halilintar-yhDx_large.jpg
Adu Harta Kekayaan Raffi Ahmad dengan Atta Halilintar 
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement