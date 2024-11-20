Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

Harta Kekayaan Ridwan Kamil, Punya Banyak Tanah Senilai Rp17,8 Miliar

Vika Putri Handayani , Jurnalis-Rabu, 20 November 2024 |12:09 WIB
Harta Kekayaan Ridwan Kamil, Punya Banyak Tanah Senilai Rp17,8 Miliar
Harta kekayaan Calon Gubernur Jakarta Ridwan Kamil (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Harta Kekayaan calon gubernur (cagub) DKI Jakarta 2024 Ridwan Kamil. Cagub Ridwan Kamil menjadi perhatian publik yang penasaran dengan latar belakang dan harta kekayaannya.

Lantas berapa harta kekayaan yang dimiliki Ridwan Kamil? Berdasarkan data dari Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) per 5 September 2023, Ridwan Kamil tercatat memiliki harta kekayaan sebesar Rp22,75 miliar.

Laporan tersebut mencakup berbagai aset yang dimiliki Ridwan Kamil, antara lain tanah dan bangunan senilai lebih dari Rp17,8 miliar, kendaraan bermotor dengan total nilai mencapai Rp771 juta, serta kas dan setara kas yang hampir mencapai Rp6 miliar.

Harta kekayaan ini mencerminkan kepemilikan properti di beberapa daerah, serta koleksi kendaraan pribadi yang terdiri dari mobil dan motor berbagai merk. Rincian harta kekayaan tersebut terbagi dalam beberapa kategori utama.

Dalam kategori tanah dan bangunan, Ridwan Kamil memiliki harta senilai Rp17,86 miliar, yang terdiri dari beberapa properti di berbagai lokasi. Di antaranya terdapat tanah di Bandung Barat seluas 636 m2 dengan nilai Rp40 juta, tanah di Gianyar seluas 330 m2 seharga Rp210 juta, dan tanah serta bangunan di Bandung dengan luas 373 m2/382 m2 yang bernilai Rp2,73 miliar.

Selain itu, ada pula tanah yang diperoleh melalui hibah, seperti tanah seluas 250 m2 di Bandung yang dihargai Rp5 juta, serta tanah lainnya yang memiliki nilai lebih rendah.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/455/3185472/uang-RNra_large.jpg
1 Persen Orang Terkaya Kuasai 50 Persen Kekayaan Indonesia, Ini Faktanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/455/3179899/harta_kekayaan_dan_gaji_ketua_kpu-pMmv_large.jpg
Harta Kekayaan dan Gaji M. Afifuddin, Ketua KPU yang 59 Kali Naik Jet Pribadi dan Habiskan Rp90 Miliar 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/455/3178653/bill_gates-yDWv_large.jpg
Punya Harta Kekayaan Rp1.757,9 Triliun, Ini 5 Tips Hemat Ala Bill Gates
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/455/3177266/harta_kekayaan-0jE4_large.jpg
Ternyata Segini Kekayaan Atalia Praratya di LHKPN yang Rumahnya Digeruduk Santri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/455/3177019/family_office-V8v4_large.jpg
Daftar 5 Family Office Terbesar dan Terkaya di Dunia 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/320/3176782/harta_kekayaan_raffi_ahmad_dan_atta_halilintar-yhDx_large.jpg
Adu Harta Kekayaan Raffi Ahmad dengan Atta Halilintar 
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement