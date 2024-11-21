Advertisement
INSPIRASI BISNIS

Segini Harta Kekayaan Rano Karno di LHKPN

Fitria Azizah Banowati , Jurnalis-Kamis, 21 November 2024 |04:48 WIB
Segini Harta Kekayaan Rano Karno di LHKPN
Segini harta kekayaan Rano Karno di LHKPN (Foto: Okezone)
JAKARTA - Segini harta kekayaan Rano Karno di LHKPN. Rano Karno merupakan calon wakil gubernur (cawagub) untuk mendampingi Pramono Anung pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jakarta 2024 nomor urut 03.

Sebelum terjun ke dunia politik, Rano Karno sudah dikenal luas karena kariernya yang cemerlang di Industri hiburan Tanah Air dalam sinetron “Si Doel Anak Sekolahan”.

Rano Karno melaporkan harta kekayaannya saat menjabat sebagai Wakil Bupati Tangerang pada 2008, dengan harta kekayaan sebesar Rp10.619.265.001. Kemudian, saat menjadi Wakil Gubernur Banten, harta kekayaan tercatat mencapai Rp13.014.265.001 pada 2011 dan 12.146.070. 486 pada 2012.

Selain itu, dalam laporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara (LHKPN) terbaru, tercatat total kekayaan Rano Karno sebesar Rp18.493.410.489.

Berikut ini rincian harta kekayaan Rano Karno yang dirangkum Okezone, Kamis (21/11/2024):

1. Tanah dan Bangunan

- Sebidang tanah dan bangunan seluas 2310 m²/141m² yang terletak di Kabupaten/Kota Bogor, senilai Rp 753.300.000.

- Sebidang tanah dan bangunan seluas 1482 m²/800 m² yang terletak di Kota Jakarta Selatan, senilai Rp520.000.000.

- Sebidang tanah dan bangunan seluas 221 m²/403 m² di Kota Bandung, senilai Rp4.000.000.000.

- Sebidang tanah seluas 130 m² di Kota Jakarta Selatan, senilai Rp520.000.000.

Dengan total tanah dan bangunan sebesar Rp13.255.300.000

