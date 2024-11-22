Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

Segini Harta Kekayaan Nafa Urbach di LHKPN

Zahra Indah Safira , Jurnalis-Jum'at, 22 November 2024 |17:29 WIB
Segini Harta Kekayaan Nafa Urbach di LHKPN
Harta Kekayaan Nafa Urbach (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Segini harta kekayaan Nafa Urbach di LHKPN. Nafa Urbach, aktris sekaligus penyanyi ternama Indonesia, kini resmi menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) untuk periode 2024-2029.

Nafa memulai karier politiknya dengan bergabung bersama Partai NasDem pada 2018. Meski gagal pada pencalonan pertama, ia kembali mencalonkan diri sebagai anggota DPR RI pada 2024 melalui daerah pemilihan (dapil) Jawa Tengah VI. Usahanya pun membuahkan hasil dengan terpilihnya ia sebagai wakil rakyat di DPR RI periode 2024-2029.

Dilantik pada 1 Oktober 2024, Nafa duduk di Komisi IX yang membidangi kesehatan, ketenagakerjaan, dan jaminan sosial. Semenjak terjun menjadi politisi, perhatian publik tertuju pada jumlah harta kekayaan yang dilaporkannya melalui Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

Total harta kekayaan Nafa Urbach mencapai Rp20.201.480.026 (Rp20,2 miliar). Berikut rincian harta kekayaan Nafa Urbach berdasarkan LHKPN yang dilaporkannya pada 28 Juni 2024.

1. Tanah dan Bangunan

Nafa memiliki dua bidang tanah dan bangunan di Magelang, Jawa Tengah, dengan total nilai Rp1,55 miliar.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/455/3185472/uang-RNra_large.jpg
1 Persen Orang Terkaya Kuasai 50 Persen Kekayaan Indonesia, Ini Faktanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/455/3179899/harta_kekayaan_dan_gaji_ketua_kpu-pMmv_large.jpg
Harta Kekayaan dan Gaji M. Afifuddin, Ketua KPU yang 59 Kali Naik Jet Pribadi dan Habiskan Rp90 Miliar 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/455/3178653/bill_gates-yDWv_large.jpg
Punya Harta Kekayaan Rp1.757,9 Triliun, Ini 5 Tips Hemat Ala Bill Gates
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/455/3177266/harta_kekayaan-0jE4_large.jpg
Ternyata Segini Kekayaan Atalia Praratya di LHKPN yang Rumahnya Digeruduk Santri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/455/3177019/family_office-V8v4_large.jpg
Daftar 5 Family Office Terbesar dan Terkaya di Dunia 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/320/3176782/harta_kekayaan_raffi_ahmad_dan_atta_halilintar-yhDx_large.jpg
Adu Harta Kekayaan Raffi Ahmad dengan Atta Halilintar 
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement