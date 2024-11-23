Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Buruan! Cek Penerima Bansos 2024 di cekbansos.kemensos.go.id

Muhammad Akbar Malik , Jurnalis-Sabtu, 23 November 2024 |06:08 WIB
Buruan! Cek Penerima Bansos 2024 di cekbansos.kemensos.go.id
Cara Cek Penerima Bansos dengan HP. (Foto: Okezone.com)
JAKARTA - Pemerintah terus menyalurkan bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat yang membutuhkan. Untuk memastikan apakah seseorang terdaftar sebagai penerima bansos 2024, masyarakat dapat melakukan pengecekan secara online melalui situs resmi cekbansos.kemensos.go.id.

Proses pengecekan menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang tertera pada KTP dan Kartu Keluarga. NIK berfungsi sebagai identitas utama yang digunakan dalam sistem verifikasi kelayakan penerima bantuan. Dengan metode ini, pemerintah memastikan bantuan sosial disalurkan kepada kelompok masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

Untuk mengecek status penerima bansos, pengguna diminta untuk mengisi sejumlah data seperti wilayah tempat tinggal dan nama lengkap sesuai dengan dokumen resmi. Selain itu, sistem memerlukan kode verifikasi untuk menghindari penyalahgunaan data. Langkah-langkah ini dirancang agar pengecekan dapat dilakukan dengan mudah dan efisien.

Melalui situs cekbansos.kemensos.go.id, data yang diinputkan akan dibandingkan dengan basis data penerima manfaat milik pemerintah. Jika data yang dimasukkan sesuai, informasi mengenai status penerimaan bansos akan muncul. Sistem ini memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk memantau status mereka tanpa harus mendatangi kantor terkait secara langsung.

Halaman:
1 2
