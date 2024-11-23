Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Adu Harta Kekayaan Desy Ratnasari dengan Nafa Urbach

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Sabtu, 23 November 2024 |14:15 WIB
Adu Harta Kekayaan Desy Ratnasari dengan Nafa Urbach
Adu harta kekayaaan Desy Ratnasari dan Nafa Urbach (Foto: Instagram)
JAKARTA - Adu harta kekayaan Desy Ratnasari dengan Nafa Urbach menarik untuk diulas. Dua artis era 1990 an ini kini menjadi senior dan junior di DPR RI.

Dalam hal ini, Desy Ratnasari berperan sebagai senior dalam dunia politik. Perempuan kelahiran Sukabumi, 12 Desember 1974 itu sudah terjun ke dunia politik dan menjadi anggota DPR RI sejak tahun 2014.

Kembali maju sebagai calon legislatif Partai Amanat Nasional (PAN) di Dapil Jawa Barat IV, Desy untuk ketiga kalinya terpilih sebagai anggota Komisi I DPR RI yang membidangi soal pertahanan, keamanan, dan teknologi.

Berbeda dengan Desy Ratnasari yang akan memulai periode ketiganya, Nafa Urbach baru pertama kai terpilih menjadi anggota DPR RI. Perempuan kelahiran Magelang, 15 Juni 1980 itu maju sebagai calon legislatif Partai Nasional Demokrasi (Nasdem) di Dapil Jawa Tengah VI dan sukses meraih banyak suara hingga masuk menjadi anggota Komisi IX DPR RI.

Mengetahui hal tersebut, publik pun menjadi penasaran tentang seberapa banyak harta kekayaan dari dua artis era 1990 an yang kini menjadi anggota dewan itu.

Sebagai seorang senior di DPR RI, Desy Ratnasari sudah rutin melaporkan harta kekayaannya di LHKPN. Berdasarkan laporan terakhirnya pada 2023, diketahui kekayaan perempuan 5 tahun itu sebanyak Rp12.677.266.381.

Harta kekayaannya didominasi oleh tanah dan bangunan yang nilainya mencapai Rp5.361.328.000. Total ada 4 peta tanah dan bangunan yang berada di Tangerang Selatan dan Sukabumi. Namun tanah dan bangunannya yang ada di Tangerang Selatan menjadi yang paling mahal dengan harganya mencapai Rp4.551.208.000.

