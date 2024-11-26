Maruarar Sirait Minta BTN Ganti Nama Jadi Bank Perumahan

JAKARTA - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait meminta Bank Tabungan Negara (BTN) mengganti nama menjadi Bank Perumahan. Menurutnya, hal itu diperlukan agar ada bank yang fokus untuk membiayai ekosistem bidang perumahan sehingga mampu membangun kepercayaan publik sekaligus meningkatkan pembangunan rumah di Indonesia.

"Saya minta ke depan BTN bisa lebih fokus untuk sektor perumahan. Untuk itu perlu transformasi besar BTN menjadi Bank Perumahan," ujarnya dalam keterangan tertulis, Selasa (26/11/2024).

Maruarar menyebut, BTN selama ini memegang peran penting dan strategis dari berbagai sudut bidang perumahan. Dengan berbagai pengalaman dan jaringan mitra kerja yang ada tentunya transformasi tersebut sangat penting dan menjadi peluang besar bagi BTN untuk dapat bersaing dengan bank-bank besar lainnya di Indonesia.

Mantan anggota DPR RI itu menyebut BTN dapat membangun kerjasama dengan berbagai mitra dalam ekosistem perumahan mulai dari pengembang, pengusaha yang bergerak di sektor matetial perumahan seperti cat, kaca, semen, pasir dan lainnya.

Adanya perubahan nama bank, dikatakan Maruarar, juga harus dibarengi dengan target besar penyaluran KPR komersial dan bersubsidi untuk masyarakat. Selain itu, BTN juga harus memiliki mimpi besar agar bisa bersaing dengan bank - bank besar lainnya di Indonesia saat ini.