Daftar Provinsi Dengan Jumlah PNS Paling Banyak 2024

JAKARTA - Daftar Provinsi dengan jumlah PNS paling banyak 2024. Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di setiap daerah berbeda-beda. Lantas, saat ini berapa total jumlah PNS dan Provinsi mana saja yang memiliki jumlah PNS terbanyak?

Dilansir dari data Badan Pusat Statistik (BPS) 2024, sebanyak 3.732.428 penduduk Indonesia pada tahun 2023 telah menjadi PNS. Jumlah tersebut merupakan gabungan dari PNS yang ada di setiap Provinsi di seluruh Indonesia hingga PNS yang ada di luar negeri.

Namun, distribusi jumlah PNS di setiap provinsi di Indonesia tidak seimbang. Ada daerah yang memiliki PNS hingga ratusan ribu, sementara di wilayah lain jumlahnya hanya berkisar dari ribuan hingga puluhan ribu.

Di Indonesia sendiri, terdapat 11 provinsi yang memiliki jumlah PNS terbanyak pada tahun 2023. Berikut rinciannya yang sudah dirangkum Okezone, Rabu (27/11/2024):

1. Jawa Timur, 363.512 orang

2. Jawa Tengah, 336.097 orang

3. Jawa Barat, 327.676 orang

4. DKI Jakarta, 241.855 orang