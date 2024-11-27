Segini Harta Kekayaan Bobby Nasution, Menantu Jokowi Unggul Hitung Cepat di Pilgub Sumut 2024

JAKARTA – Harta Kekayaan Bobby Nasution yang unggul dalam hitung cepat (quick count) di Pilgub Medan 2024. Bobby memiliki harta kekayaan mencapai Rp57,5 Miliar.

Lembaga survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA mengumumkan hasil hitung cepat atau quick count Pemilihan Gubernur Sumatera Utara dalam Pilkada 2024. Berdasarkan data yang dihimpun oleh MNC Group, pasangan calon nomor urut 1, Bobby Nasution dan Surya, berhasil unggul atas pasangan nomor urut 2, Edy Rahmayadi dan Hasan Basri. Keunggulan ini mencerminkan tren suara masyarakat yang terpantau melalui metode hitung cepat, meskipun hasil resmi tetap menunggu pengumuman dari Komisi Pemilihan Umum (KPU).

BACA JUGA: Harta Kekayaan Khofifah yang Unggul Hasil Quick Count Pilgub Jatim 2024

Muhammad Bobby Afif Nasution, yang akrab disapa Bobby, lahir pada 5 Juli 1991 di Medan, Sumatera Utara. Ia merupakan putra dari almarhum Erwin Nasution, mantan Direktur Utama PT Perkebunan Nusantara (Persero) IV, dan Ade Hanifah Siregar, ibunya yang masih hidup hingga kini. Bobby juga mencatatkan kekayaan pribadi yang signifikan. Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang disampaikan pada 21 Maret 2024 untuk periode 2023, harta kekayaannya tercatat mencapai Rp57.552.729.408.

Berikut daftar lengkap rincian harta kekayaan milik Bobby Nasution:

Tanah dan Bangunan Rp40.375.000.000

- Tanah dan Bangunan Seluas 726 m2/400 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN, HASIL SENDIRI Rp14.000.000.000

- Tanah dan Bangunan Seluas 600 m2/400 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN, HASIL SENDIRI Rp12.000.000.000

BACA JUGA: Harta Kekayaan Khofifah Indar Parawansa di LHKPN

- Tanah dan Bangunan Seluas 400 m2/120 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN, HASIL SENDIRI Rp2.500.000.000

- Tanah dan Bangunan Seluas 352 m2/96 m2 di KAB / KOTA DELI SERDANG, HASIL SENDIRI Rp650.000.000

- Tanah Seluas 145 m2 di KAB / KOTA KOTA MEDAN, HASIL SENDIRI Rp1.110.000.000

- Tanah Seluas 600 m2 di KAB / KOTA KOTA MEDAN, HASIL SENDIRI Rp2.160.000.000

- Tanah Seluas 150 m2 di KAB / KOTA KOTA MEDAN, HASIL SENDIRI Rp755.000.000

- Tanah Seluas 1430 m2 di KAB / KOTA KOTA SURAKARTA, HASIL SENDIRI Rp1.000.000.000

- Tanah dan Bangunan Seluas 730 m2/350 m2 di KAB / KOTA KOTA SURAKARTA, HASIL SENDIRI Rp6.200.000.000