HOME FINANCE HOT ISSUE

Menteri Ara Usul Ada Kereta Ekspres ke Erick Thohir

Suparjo Ramalan , Jurnalis-Rabu, 27 November 2024 |20:44 WIB
Menteri Ara Usul Ada Kereta Ekspres ke Erick Thohir
Maruarar usul ada keret ekspres untuk pekerja kota pinggiran Jakarta (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait usul kereta ekspres ke Menteri BUMN Erick Thohir. Kereta ekspres diharapkan bisa memfasilitasi kebutuhan penumpang, terutama warga kota pinggiran yang bekerja di Jakarta.

Nantinya, kereta ekspres bisa beroperasi jalur Commuter Line. Ara mencontohkan, rute dari dan ke Maja, Lebak-Tanah Abang.

"Misalnya, dari Maja ke Tanah Abang ada kereta ekspres jamnya setiap pagi jam 06.00 WIB, sore jam 18.00 atau sampai 19.00 WIB,” ujar Ara saat naik Kereta Rel Listrik (KRL) Jabodetabek atau Commuter Line dari Depok ke Jakarta, Rabu (27/11/2024).

Dia memperkirakan, operasional kereta ekspres bakal efektif lantaran tidak banyak berhenti di banyak stasiun. Selain itu, jarak dan waktu juga lebih cepat.

“Jadi pertama buat kereta api lebih efisien karena tidak usah berhenti-berhenti dan buat konsumennya juga lebih senang karena lebih cepat sampai kantor,” paparnya.

Banyak pekerja berasal dari beberapa daerah penyangga dan kerap menggunakan KRL sebagai moda transportasi utama. Ara menilai, meraka kerap menghabiskan waktu hanya untuk transit di beberapa stasiun.

“Mereka punya rumah-rumah yang kecil di luar Jakarta, dari tempat dia sampai Jakarta naik kereta api, itu sekitar 12 sampai 10 kali berhenti-berhenti, padahal itu ribuan orang, saya usul bikin kereta ekspres," beber dia.

Halaman:
1 2
