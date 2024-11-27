Ini Syarat Hapus Data Pinjol meski Belum Lunas

JAKARTA - Berikut syarat agar bisa menghapus data yang ada di pinjol. Hal ini sering ditanyakan sebab pinjol semakin marak digunakan oleh masyarakat hingga kini.

Penyedia layanan pinjaman tetap membutuhkan data untuk keperluan administrasi meskipun pinjaman belum lunas. Selain itu, data tersebut juga digunakan untuk mempermudah proses pelacakan pembayaran.

Menyelesaikan seluruh pinjaman tidak hanya menghentikan bunga dan biaya tambahan, tetapi juga menjadi syarat utama sebelum mengajukan permintaan penghapusan data. Pastikan semua angsuran telah dilunasi sesuai ketentuan agar proses berikutnya dapat dilakukan tanpa hambatan.

Setelah itu, untuk mengajukan permintaan penghapusan data pribadi, masyarakat dapat menghubungi layanan pelanggan dari penyedia pinjaman online terkait.

Umumnya, biro kredit akan menyimpan catatan akun yang telah dilunasi dalam laporan kredit hingga tujuh tahun sejak tanggal awal tunggakan. Tanggal ini merujuk pada hari pertama Anda melewatkan pembayaran dan gagal melunasi akun tersebut setelahnya.

Meskipun telah dilunasi, penagihan tetap dapat menurunkan skor kredit Anda dan memengaruhi peluang mendapatkan persetujuan untuk hipotek, pinjaman kendaraan, atau kartu kredit. Namun, catatan penagihan tidak akan permanen di laporan kredit dan dapat dihapus jika seharusnya tidak ada.