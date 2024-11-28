Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Apa Itu Joki Galbay di Pinjol?

Iqbal Widiarko , Jurnalis-Kamis, 28 November 2024 |16:19 WIB
Apa Itu Joki Galbay di Pinjol?
Apa Itu Joki Galbay di Pinjol? (Foto: Okezone.com/Unsplash)
JAKARTA - Apa itu joki galbay di pinjol. Jika sudah terlanjur terjerumus pinjaman online, sebisa mungkin hindari dengan penawaran joki variasi limit pinjaman dari berbagai pinjol

Biasanya, batas maksimal utang adalah 30% dari pendapatan yang dimiliki. Hal tersebut bisa jadi bahan pertimbangan dalam berutang karena harus memperhitungkan juga untuk kebutuhan pokok harian.

Dilansir dari berbagai sumber pada Kamis (28/11/2024), Okezone telah merangkum joki galbay di pinjol, sebagai berikut.

Joki Galbay di Pinjol

Joki galbay merupakan layanan yang ditawarkan oleh pihak ketiga untuk membantu seseorang menghindari pembayaran pinjaman online. Para joki ini mengklaim bahwa mereka dapat menghapus atau menyelesaikan pinjaman seseorang tanpa harus membayarnya. Namun, praktik ini tergolong ilegal dan sangat berisiko karena tidak berada dalam pengawasan OJK.

Risiko Menggunakan Joki Galbay

Riskan dalam Penyalahgunaan Data

Pada pinjol legal, data nasabahnya sudah pasti dijamin karena kewajiban mereka untuk mengikuti regulasi yang sudah ditetapkan OJK. Saat menggunakan layanan jasa joki galbay pinjol, mereka akan meminta debitur untuk menyerahkan data pribadi seperti KTP, Kartu Keluarga, foto selfie, dan nomor rekening.

