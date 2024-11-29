Trump Ungkap AS Akan Jadi Ibu Kota Kripto Dunia

JAKARTA - Presiden Terpilih AS Donald Trump siap menjadikan Amerikat Serikat sebagai Ibu Kota Kripto Dunia. Trump juga mendukung eksistensi mata uang digital tersebut.

Saat kampanye presiden, Donald Trump membandingkan kekuatan komunitas pengguna mata uang digital c dengan kekuatan baja Amerika Serikat 100 tahun lalu.

“Semangat inilah yang membangun Amerika, dan semangat inilah yang akan membantu kita menjadikan Amerika hebat kembali," ujarnya dikutip dari VOA Indonesia, Jumat (29/11/2024).

Trump mengatakan akan menjadikan Amerika Serikat sebagai ibu kota kripto dunia.

“Jika kripto akan menentukan masa depan, saya ingin kripto ditambang, dicetak, dan dibuat di Amerika Serikat,” ujarnya.

Setelah kemenangan Trump, nilai Bitcoin mencapai rekor tertinggi. Para investor mata uang digital tersebuat bergairah, terdorong oleh janji Trump untuk melonggarkan pengawasan Komisi Sekuritas dan Bursa AS terhadap mata uang kripto.

Berbeda dengan Trump, pemerintahan Joe Biden, memberlakukan kontrol yang ketat terhadap kripto untuk mencegah munculnya pelaku kejahatan terkait mata uang digital ini, kata pakar mata kripto sekaligus analis pasar Garrick Hileman.

“Jadi, jika Anda sekarang memperkenalkan ruang dengan pengawasan ringan, Anda bisa mendapatkan efek bumerang seperti semakin banyak penipuan dan kejahatan. Ini memiliki dampak yang sangat negatif terhadap orang-orang yang ingin mengadopsi kripto sebagai aset nyata," sebutnya.

Tim pro-kripto Trump juga sedang mempertimbangkan perubahan kebijakan lain untuk mendukung industri ini, kata analis pasar Susannah Streeter dari Perusahaan finansial Hargreaves Lansdown. Ia mengatakan, kebijakan yang dikemukakan tim tersebut termasuk membangun cadangan strategis Bitcoin dan mata uang kripto lainnya.

Streeter juga mengatakan pendekatan Trump tampaknya lebih sejalan dengan kepentingan kripto untuk menjaga sebagian besar industri tersebut tidak tersentralisasi.

Yang juga membuat para investor kripto bergairah adalah kedekatam Trump dengan Elon Musk, yang perusahaan kendaraan listrik Tesla-nya memiliki sejumlah besar Bitcoin.