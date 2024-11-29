Cerita Prabowo di KTT G20: Indonesia Dihormati Negara Lain

Prabowo sebut RI jadi negara yang disegani negara lain (Foto: MPI)

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto bercerita pengalamannya saat menghadiri KTT G20 di Brasil. Prabowo menyebut Indonesia sangat disegani oleh negara-negara lain.

Menurut Prabowo, hal tersebut merupakan usaha dan kerja keras pemimpin terdahulu.

"Setiap saya keliling Indonesia disegani. Jadi saya memang menikmati mungkin usaha kerja keras pemerintah-perintah yang sebelumnya," kata Prabowo dalam arahannya Pertemuan Tahunan Bank Indonesia, di Grha Bhasvara Icchana, Kompleks Kantor Pusat Bank Indonesia, Jumat (29/11/2024).

Bahkan, kata Prabowo, saat hadir di KTT G20 Brasil, dirinya menyebut Indonesia sangat dihormati oleh negara-negara lain.

"Karena saya hadir di KTT tersebut kurang dari sebulan berkuasa kurang satu bulan menjabat saya sudah dihormati, bukan Prabowo yang dihormati, Indonesia yang dihormati," jelasnya.

"Dan dalam forum ekonomi tersebut kenapa Indonesia dihormati? Indonesia dihormati karena ekonomi Indonesia dianggap berhasil dengan sangat cemerlang," sambungnya.