HOME FINANCE HOT ISSUE

Segini Rincian Besaran Kenaikan Gaji Guru ASN dan Non ASN 2025 dari Prabowo

Zahra Indah Safira , Jurnalis-Sabtu, 30 November 2024 |01:02 WIB
Segini Rincian Besaran Kenaikan Gaji Guru ASN dan Non ASN 2025 dari Prabowo
Besaran gaji guru yang dinaikkan oleh Prabowo (Foto: Okezone)
JAKARTA - Segini rincian besaran kenaikan gaji guru ASN dan Non ASN 2025 dari Prabowo. Presiden Prabowo Subianto mengumumkan kabar baik bagi para guru dalam peringatan Hari Guru Nasional di Velodrome Rawamangun, Jakarta Timur.

Mulai tahun 2025, gaji guru berstatus aparatur sipil negara (ASN) dan honorer akan mengalami kenaikan yang signifikan. Berikut rincian kenaikan gaji guru ASN dan Non ASN yang sudah dirangkum Okezone, Sabtu (30/11/2024):

1. Gaji Guru ASN (PNS dan PPPK)

Guru ASN, yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), akan menerima kenaikan sebesar satu kali gaji pokok.

Contoh gaji pokok PNS berdasarkan golongan saat ini (2024):

- Golongan I a: Rp1.685.700 – Rp2.522.600

- Golongan II a: Rp2.184.000 – Rp3.643.400

- Golongan III a: Rp2.785.700 – Rp4.575.200

- Golongan IV a: Rp3.287.800 – Rp5.399.900

Dengan kenaikan satu kali gaji pokok, gaji guru ASN di setiap golongan akan meningkat mulai tahun 2025.

