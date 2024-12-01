Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

5 Fakta Gaji Guru Naik

Zahra Indah Safira , Jurnalis-Minggu, 01 Desember 2024 |09:07 WIB
5 Fakta Gaji Guru Naik
Gaji Guru Honorer Naik (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto mengumumkan kenaikan gaji guru Aparatur Sipil Negara (ASN) dan non-ASN pada puncak peringatan Hari Guru Nasional 2024 di Velodrome, Rawamangun, Jakarta 28 November 2024.

Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan guru sebagai bagian dari tema Hari Guru Nasional Guru Hebat, Indonesia Kuat.

Melalui tema “Guru Hebat, Indonesia Kuat”, kebijakan ini diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan guru sekaligus memajukan dunia pendidikan.

Berikut adalah fakta menarik tentang kenaikan gaji guru yang telah dirangkum oleh Okezone, Minggu (1/12/2024):

1. Puncak Perayaan Hari Guru

Pengumuman kenaikan gaji guru disampaikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto dalam pidatonya pada puncak perayaan Hari Guru Nasional 2024. Presiden mengungkapkan komitmen pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan guru sebagai penghargaan atas dedikasi mereka.

Halaman:
1 2
