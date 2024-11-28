Advertisement
Gaji Guru Naik, Anggaran Kesejahteraan Ditambah Rp16,7 Triliun

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Kamis, 28 November 2024 |20:21 WIB
Gaji Guru Naik, Anggaran Kesejahteraan Ditambah Rp16,7 Triliun
Anggaran kesejahteraan guru naik di 2025 (Foto: Okezone)
JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto resmi menaikkan gaji guru pada 2025. Untuk menaikkan gaji, Prabowo menambah anggaran kesejahteraan guru naik pada tahun 2025.

"Anggaran untuk kesejahteraan guru ASN dan non ASN naik pada tahun 2025 menjadi Rp81,6 triliun. Naik Rp16,7 triliun untuk kesejahteraan guru," kata Prabowo dalam sambutannya di Hari Guru Nasional 2024, Velodrome Rawamangun, Jakarta Timur, Kamis (28/11/2024).

Pemerintah, kata Prabowo, juga akan melaksanakan pendidikan profesi guru ASN dan non ASN sebanyak 806.486.

"Masih terkait dengan komitmen kami pemerintah anda untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas guru pada tahun 2025 akan dilaksanakan pendidikan profesi guru untuk 806.486 guru ASN dan non ASN. Yang telah memenuhi kualifikasi pendidikan D4 dan S1," jelasnya.

Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto mengumumkan bahwa kesejahteraan guru akan ditingkatkan, meski dirinya baru memimpin selama satu bulan sebagai Kepala Negara.

"Saya bisa menyampaikan bahwa kita, walaupun baru berkuasa satu bulan kami sudah bisa mengumumkan bahwa kesejahteraan guru bisa kita tingkatkan," kata Prabowo.

