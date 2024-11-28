Prabowo Resmi Naikkan Gaji Guru

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto resmi menaikkan gaji guru. Prabowo mengumumkan kesejahteraan guru akan ditingkatkan, meski dirinya baru memimpin selama satu bulan sebagai Kepala Negara.

"Saya bisa menyampaikan bahwa kita, walaupun baru berkuasa satu bulan kami sudah bisa mengumumkan bahwa kesejahteraan guru bisa kita tingkatkan," kata Prabowo dalam sambutannya di Hari Guru Nasional 2024, Velodrome Rawamangun, Jakarta Timur, Kamis (28/11/2024).

Prabowo menyebut bahwa pihaknya telah meningkatkan anggaran untuk meningkatkan kesejahteraan guru ASN yang berstatus PNS dan PPPK serta guru-guru non ASN.

"Guru ASN mendapatkan tambahan kesejahteraan sebesar satu kali gaji pokok. Guru-guru non ASN nilai tunjangan profesinya ditingkatkan menjadi Rp2 juta," ungkapnya.