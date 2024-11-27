Gaji Guru Naik Rp2 Juta! Langsung Diumumkan Prabowo

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto akan memberikan kabar gembira bagi guru seluruh Indonesia. Pengumuman akan disampaikan pada puncak Peringatan Hari Guru Nasional yang diselenggarakan di Velodrome, Rawamangun, Jakarta, pada 28 November 2024 mendatang.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti mengatakan pengumuman tersebut yakni guru non Aparatur Sipil Negara (ASN) akan mendapatkan peningkatan gaji sebesar Rp2 juta. Sementara itu, gaji guru ASN akan naik sebesar 1 kali gaji pokok.

“Dalam acara tersebut, nanti akan disampaikan peningkatan kesejahteraan guru. Non ASN sebesar 2 juta rupiah dan peningkatan gaji guru ASN sebesar 1 kali gaji pokok yang mereka miliki,” ujar Mu’ti di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta dikutip Rabu (27/11/2024).

Mu’ti memastikan bahwa kabar baik ini akan diumumkan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.

“Nanti akan disampaikan pada saat puncak peringatan hari guru,” paparnya.