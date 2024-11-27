Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Gaji Guru Naik Rp2 Juta! Langsung Diumumkan Prabowo

Binti Mufarida , Jurnalis-Rabu, 27 November 2024 |08:47 WIB
Gaji Guru Naik Rp2 Juta! Langsung Diumumkan Prabowo
Gaji Guru Naik (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto akan memberikan kabar gembira bagi guru seluruh Indonesia. Pengumuman akan disampaikan pada puncak Peringatan Hari Guru Nasional yang diselenggarakan di Velodrome, Rawamangun, Jakarta, pada 28 November 2024 mendatang.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti mengatakan pengumuman tersebut yakni guru non Aparatur Sipil Negara (ASN) akan mendapatkan peningkatan gaji sebesar Rp2 juta. Sementara itu, gaji guru ASN akan naik sebesar 1 kali gaji pokok.

“Dalam acara tersebut, nanti akan disampaikan peningkatan kesejahteraan guru. Non ASN sebesar 2 juta rupiah dan peningkatan gaji guru ASN sebesar 1 kali gaji pokok yang mereka miliki,” ujar Mu’ti di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta dikutip Rabu (27/11/2024).

Mu’ti memastikan bahwa kabar baik ini akan diumumkan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.

“Nanti akan disampaikan pada saat puncak peringatan hari guru,” paparnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/320/3186582/prabowo_subianto-0anl_large.jpg
Prabowo Sebut Purbaya Bakal Makin Pusing tapi Masih Kuat: Aku Lihat Belum Botak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/320/3186364/prabowo_subianto-aQP7_large.jpg
Prabowo Bakal Bentuk Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan, Ini Tugasnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/320/3186303/prabowo_subianto-Vgbi_large.jpg
Prabowo Bertemu Ratu Belanda Maxima, Bahas Kesehatan Finansial di Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/320/3185481/prabowo_subianto-cqAE_large.jpg
Prabowo Perketat Pelaporan Keuangan Mulai 2027, Ini Aturannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/470/3184702/menteri_atr_nusron_soal_sertipikat_tempat_ibadah-ahNz_large.jpg
Nusron: Era Presiden Prabowo Tempat Ibadah Harus Disertipikatkan Tanpa Pengecualian 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/320/3184342/rosan-OHcr_large.jpg
Prabowo Makan Siang dengan Bos Bloomberg di Istana, Ini yang Dibahas
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement