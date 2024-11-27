Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Prabowo Masukkan Giant Sea Wall Jakarta-Cirebon Jadi PSN

Taufik Fajar , Jurnalis-Rabu, 27 November 2024 |05:58 WIB
Prabowo Masukkan Giant Sea Wall Jakarta-Cirebon Jadi PSN
Presiden Prabowo soal Giant Sea Wall (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto meminta untuk mengkaji pembangunan tanggul laut raksasa (giant sea wall) yang membentang dari Jakarta sampai Cirebon sebagai Program Strategis Nasional (PSN) pada 2025.

Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut arahan tersebut berdasarkan hasil rapat internal yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto tentang pengembangan kawasan ekonomi khusus (KEK) dan penyelesaian PSN tahun 2024-2025.

"Arahan Bapak Presiden terkait proyek strategis nasional adalah untuk mengkaji terkait dengan 'giant sea wall'. Kan kita sudah buat yang di Semarang-Demak, jalan tol. Nah ini yang minta prioritas mulai dari Jakarta sampai Cirebon," kata Airlangga dikutip Antara, Rabu (27/11/2024).

Airlangga menjelaskan nantinya pembangunan tanggul laut raksasa Jakarta-Cirebon tersebut akan terhubung dengan tanggul pengendali banjir dan rob di Tambaklorok, Semarang, Jawa Tengah yang sudah dibangun.

Dalam pembangunan tanggul laut raksasa Jakarta-Cirebon, Presiden memberi arahan untuk disiapkan dengan pembiayaan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

Halaman:
1 2
