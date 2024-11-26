Prabowo Minta 18 Proyek Strategis Nasional Selesai Tahun Ini

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto meminta 18 Proyek Strategis Nasional (PSN) selesai tahun 2024. Kepala Negara juga menargetkan sebanyak 30 PSN bisa selesai di tahun 2025.

“Mengenai proyek strategis nasional, arahan Bapak Presiden proyek strategis nasional yang selesai 2024-2025 untuk terus dikejar. Karena direncanakan di tahun ini 18 proyek selesai. Sedangkan 30 proyek lagi akan selesai di tahun 2025,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (26/11/2024).

Lebih lanjut, Airlangga mengatakan dari 18 PSN tersebut ada bendungan hingga jalan.

“Ada listnya sih nanti kita update. Kan ada bendungan, ada jalan, dan ada yang lain. Kan 22 sudah, yang 7 dalam proses lagi,” ucapnya.

Bahkan, kata Airlangga, Presiden Prabowo dalam arahannya juga meminta untuk dilakukan kajian mendalam terkait Giant Sea Wall.

“Termasuk tadi arahan Bapak Presiden terkait Proyek Strategis Nasional itu adalah untuk mengkaji terkait dengan Giant Sea Wall.”