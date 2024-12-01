Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

DPR Apresiasi Langkah Mentan Amran Sulaiman Copot Pegawai hingga Cabut Izin Usaha Pupuk Palsu

Feby Novalius , Jurnalis-Minggu, 01 Desember 2024 |06:13 WIB
DPR Apresiasi Sikap Tegas Mentan Cabut Izin Usaha Perusahaan Pupuk Palsu.
JAKARTA - Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menindak tegas empat perusahaan pupuk telah mengedarkan pupuk palsu. Gebrakan Mentan pun mendapat pujian dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

“Gebrakan yang sangat luar biasa dari Pak Menteri Pertanian. Ketegasan inilah yang dibutuhkan para petani dan juga pertanian Indonesia,” ujar Anggota Komisi IV DPR RI Firman Subagyo, Minggu (1/12/2024).

Sebelumnya Mentan mencabut izin edar empat perusahaan pupuk yang terbukti memalsukan mutu produknya. Kini, Elempat perusahaan tersebut sudah dilaporkan kepada pihak berwajib untuk diproses secara hukum.

Keempat perusahaan itu adalah CV Mitra Sejahtera Semarang yang mengedarkan Merk Sangkar Madu, CV Barokah Prima Tani Gresik yang mengedarkan merk Godhong Prima, PT Multi Alam Raya Sejahtera Gresik yang mengedarkan merk MARS dan PT Putra Raya Abadi yang mengedarkan merk Gading Mas.

Menurut Firman, tindakan Mentan Amran patut diacungi jempol karena bergerak cepat dan secara berani telah menyelamatkan petani dari gangguan pupuk palsu yang hampir beredar luas.

“Saya kira apa yang dilakukan Pak Menteri sudah menyelamatkan petani. Jadi Kalau ada pupuk palsu, ya harus ditindak tegas karena yang namanya pemalsuan itu merupakan pelanggaran hukum,” katanya.

Selain itu, Firman juga memuji keberanian Mentan Amran atas upaya bersih-bersih birokrasi di lingkungan kerjanya, di mana telah menonaktifkan 11 pegawai yang diduga terlibat pada peredaran pupuk ilegal. 11 pegawai yang dinonaktifkan terdiri dari pejabat eselon II, pejabat eselon III, dan juga staf.

“Sudah saatnya pemerintah bergerak cepat meningkatkan produksi dan mewujudkan swasembada seperti yang menjadi visi Presiden sehingga orang-orang yang menghambat cita-cita tersebut harus ditindak tegas,” katanya.

Telusuri berita finance lainnya
