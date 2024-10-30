Advertisement
HOME FINANCE

Mentan Amran Ajak 550 Mitra Berdialog untuk Kuatkan Integritas

Agustina Wulandari , Jurnalis-Rabu, 30 Oktober 2024 |15:57 WIB
Mentan Amran Ajak 550 Mitra Berdialog untuk Kuatkan Integritas
Mentan Amran saat Arahan Komitmen Integritas Mitra di Kantor Pusat Kementan, Rabu (30/10/2024). (Foto: dok Kementan)
JAKARTA – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan tidak akan menoleransi praktik korupsi, percaloan, dan gratifikasi di Kementerian Pertanian (Kementan).

Setelah penandatanganan pakta integritas lingkup internal pada Selasa (29/10/2024), Kementan mengajak 550 pengusaha mitra untuk berkomitmen dan menguatkan integritas.

“Kami terima kasih kepada pengusaha sudah berjanji tidak akan korupsi, tidak akan menggunakan calo, tidak akan melobi. Aku ingin Kementan dan pengusaha sama-sama terhormat,” kata Mentan Amran saat Arahan Komitmen Integritas Mitra oleh Menteri Pertanian RI, di Kantor Pusat Kementan, Rabu (30/10/2024).

Tidak main-main, Mentan Amran langsung meminta pengusaha yang hadir untuk menuliskan nama pegawai Kementan yang pernah meminta fee proyek ataupun nama calo yang berkeliaran. Selain itu, Amran membuka kontak pengaduan untuk melaporkan penyelewengan di Kementan.

“Mohon dituliskan di kertas yang sudah disediakan. Ini untuk kebaikan kita semua dan aku kejar nama-nama itu. Karena Kementan ingin membuka lembaran baru. Setuju bersih-bersih?” ucap Mentan Amran sembari disetujui oleh pengusaha yang hadir.

