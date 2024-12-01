Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Jurus Jitu Tarik Investor Energi Terbarukan ke Indonesia

Feby Novalius , Jurnalis-Minggu, 01 Desember 2024 |16:01 WIB
Jurus Jitu Tarik Investor Energi Terbarukan ke Indonesia
Jurus Jitu Tarif Investor Hijau ke Indonesia. (Foto: Okezone.com/BUMN)
A
A
A

JAKARTA - PT PLN (Persero) komitmen menciptakan iklim investasi hijau di Indonesia, terutama untuk mendukung transisi energi berkelanjutan dan target nasional menuju Net Zero Emission (NZE) pada 2060.

"Tujuan kita bersama adalah untuk mengeksplorasi dan memajukan solusi pembiayaan proyek yang menyelaraskan komitmen saham kami dengan transisi yang berkelanjutan untuk mewujudkan masa depan rendah karbon," kata Komisaris Utama PT PLN (Persero), Burhanuddin Abdullah, Minggu (1/12/2024).

Dia menekankan, ada beberapa tantangan yang harus dihadapi dalam menciptakan iklim investasi hijau yang kondusif.

Hal pertama yang harus dilakukan emiten pelat merah ini adalah memahami pentingnya kebijakan rencana pasar dan praktik transparan di sektor Energi Baru Terbarukan (EBT).

"Dalam menarik investor, PLN menyadari tantangan dalam menarik investasi, kami memahami pentingnya kebijakan rencana pasar dan praktik transparansi untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif," jelas Burhanuddin.

Burhanuddin kemudian menjelaskan bahwa aspek transparansi sangat penting dalam upaya memperoleh kepercayaan dari para investor.

"Transparansi seperti yang kita semua tahu, merupakan bagian penting untuk membangun kepercayaan dan keyakinan masa depan para investor," papar Burhanuddin.

Terkait upaya menciptakan iklim investasi hijau yang kondusif, Burhanuddin memaparkan bahwa perseroan saat ini telah merancang kebijakan yang dapat memberikan jaminan kepastian dan keamanan bagi para investor yang hendak berinvestasi di sektor EBT.

"PLN terus bekerja sama dengan pemerintah untuk merancang kebijakan yang memberikan kepastian hukum, regulasi yang jelas dan komunikasi terbuka untuk memastikan bahwa investor sepenuhnya aman dan didukung saat berinvestasi di sektor energi terbarukan," pungkas Burhanuddin.

Selain menarik investor untuk menciptakan iklim investasi hijau, strategi lainnya yang diterapkan PLN adalah dengan mendorong transisi energi melalui teknologi dan inovasi.

Burhanuddin menambahkan, perseroan juga berkomitmen untuk mengembangkan potensi EBT, salah satunya melalui pembangunan pembangkit listrik yang inovatif, serta ekosistem ketenagalistrikan yang memiliki prospek jangka panjang.

"Pertama, tentang pemanfaatan teknologi untuk inovasi. PLN telah berupaya keras untuk memajukan energi terbarukan di Indonesia dengan membangun pembangkit listrik canggih dan membangun ekosistem untuk kesuksesan jangka panjang," kata Burhanuddin.

