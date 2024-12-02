Anindya Bakrie Ungkap Peran Penting UMKM di Indonesia

Ketua Umum Kadin Anindya soal Peran Penting UMKM RI (Foto: MPI)

JAKARTA - Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Anindya Bakrie menyebut peran penting pelaku UMKM dalam perekonomian nasional. Tercatat, 97% dari total lapangan pekerjaan disediakan oleh UMKM.

Persentase tersebut menunjukkan bahwa kontribusi UMKM terhadap perekonomian Indonesia begitu besar.

Anindya memberikan apresiasi atas pelaksanaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Dewan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (DPP HIPPI) yang digelar, Senin (2/11/2024).

"Acara Rakernas HIPPI luar biasa dan sangat konkret. Saya bertemu dengan berbagai macam konstituen, baik dari pengusaha besar, menengah, kecil, hingga pemula,” ujar Anindya saat ditemui di lokasi.

“Diskusinya juga menarik, terutama mengenai bagaimana menghubungkan pengusaha daerah dengan perkembangan politik dan ekonomi dunia," paparnya.